Barça, Arsenal, Milan e PSG buscam vaga na final da Champions

Barcelona e Arsenal, que foram surpreendidos nos jogos de ida em casa na semana passada ? empate em 3 a 3 contra a Inter e derrota por 1 a 0 diante do PSG ?, tentarão conquistar a vaga para a final da Liga dos Campeões jogando fora de casa, em San Siro e no Parque dos Príncipes, respectivamente.

Após os dois confrontos de ida, nada está decidido, embora Inter e PSG tenham uma leve vantagem por disputarem a volta em seus estádios e com resultados favoráveis.

- Yamal e Raphinha na frente -

Após sua atuação no jogo de ida, apesar do empate, Lamine Yamal será a principal aposta do Barcelona para buscar a vaga na final em San Siro, sem esquecer dos gols de Raphinha.

Todos os elogios no jogo de ida foram para o jovem espanhol, que, antes de completar 18 anos, pode seguir batendo recordes (como o de jogador mais jovem a disputar uma final de Liga dos Campeões), mas o caminho do Barça nesta edição europeia não se entenderia sem a contribuição de Raphinha, que participou diretamente de 21 gols (12 marcados e nove assistências).

Como referência, a Inter marcou 22 gols em toda a campanha europeia desta temporada.

O papel de ambos será ainda mais determinante diante da provável ausência do artilheiro polonês Robert Lewandowski, lesionado, embora ele tenha sido incluído na lista de relacionados para o duelo de terça-feira (às 16h, horário de Brasília).

A Inter também pode ter uma baixa bastante sentida: o argentino Lautaro Martínez. O capitão e artilheiro dos "nerazzurri" se lesionou em Barcelona e está praticamente descartado para o jogo em Milão.

A campeã italiana, no entanto, mostrou na semana passada que tem recursos para causar problemas ao Barça, principalmente com a mobilidade ofensiva do francês Marcus Thuram e o jogo aéreo do holandês Denzel Dumfries.

O técnico interista Simone Inzaghi espera que o apoio da torcida seja decisivo: "Nossos torcedores sabem que demos o máximo nos momentos difíceis, e sabemos que terça-feira será uma final".

Já seu homólogo no Barça, Hansi Flick, confia que os italianos também terão que buscar o ataque: "A Inter não pode se limitar a defender, também vai precisar tentar marcar. Temos 90 minutos ? e esperamos que sejam suficientes para chegar à final".

Esses dois gigantes do futebol europeu somam oito títulos (5 do Barça e 3 da Inter). Para os catalães, seria a nona final na principal competição continental; para os italianos, a sétima.

- Expectativa por Dembélé -

Um gol de Ousmane Dembélé e as defesas de Gianluigi Donnarumma garantiram a vitória do Paris SG no Emirates, mas o Arsenal teve muitas chances de conseguir um resultado melhor, especialmente em bolas paradas.

A equipe comandada por Mikel Arteta já mostrou nesta temporada que é capaz de conseguir resultados expressivos fora de Londres, com goleadas sobre o Sporting em Lisboa (5 a 1), o PSV em Eindhoven (7 a 1) e uma vitória de prestígio sobre o Real Madrid no Santiago Bernabéu (2 a 1), na volta das quartas de final.

O PSG, por sua vez, não vive seu melhor momento da temporada, ao menos em termos de resultados (com três derrotas nos últimos seis jogos, considerando todas as competições), embora já tenha garantido o título nacional. O técnico Luis Enrique poupou vários titulares nos últimos compromissos da Ligue 1 (derrotas para Nice e Estrasburgo).

"Contra o Arsenal, não podemos baixar a guarda e nos acomodar. É um time que pode mudar a história em um segundo, e nós teríamos que começar do zero. Eles não têm nada a perder", alertou Luis Enrique após o jogo de ida.

Mais preocupante do que os últimos resultados é o estado físico de Dembélé. Autor de 33 gols e 12 assistências na temporada (em todas as competições), o atacante saiu lesionado em Londres e é dúvida para o jogo de quarta-feira (às 16h, horário de Brasília).

Para quem conquistar a vaga, será a segunda final na principal competição europeia de clubes: o Arsenal perdeu a final de 2006 para o Barcelona (2 a 1), e o PSG perdeu a de 2020 para o Bayern de Munique (1 a 0).

O clube francês avançou em 18 das 19 eliminatórias europeias em que venceu o jogo de ida fora de casa, enquanto o Arsenal nunca conseguiu reverter nenhuma das cinco em que começou com derrota como visitante... mas isso é passado.

