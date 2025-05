Tales: Insatisfeito com ministério, Lula optou por 'petista de carteirinha'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) colocou uma "petista de carteirinha" à frente do Ministério das Mulheres, que já não estava funcionando do jeito que o governo queria, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News, do Canal UOL.

Agora está sendo colocada uma petista profissional, petista de carteirinha. Márcia Lopes foi candidata a vereadora em Londrina [no Paraná] e é ligada a Gleisi [Hoffmann]. Além disso, ela é irmã de quem já foi ministro da Casa Civil no governo Dilma e secretário particular do presidente, que era o Gilberto Carvalho, uma pessoa muito ligada ao presidente. Tales Faria, colunista do UOL

Após meses de especulação, Lula confirmou hoje a troca de Cida Gonçalves por Márcia Lopes no Ministério das Mulheres. Ele recebeu as duas no Planalto no início da tarde.

A queda de Cida era esperada desde o final do ano passado e foi acentuada após as denúncias de assédio moral, arquivadas em fevereiro pela CEP (Comissão de Ética da Presidência). A oficialização foi feita pela Secom (Secretaria de Comunicação) por meio de nota.

A nova ministra tem histórico no ativismo social, é filiada ao PT desde o início dos anos 1980 e compôs o segundo mandato de Lula, em 2010, como ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Então, o que ocorreu? O Lula colocou uma profissional. O partido dele está cuidando de manter a liderança que ele detém sobre o PT e, para isso, colocou, fez uma substituição numa área decisiva para 2026, que é o Ministério das Mulheres. Ter o partido dele de fato afinado com ele.

E a Cida não estava entregando, né? E essa falta de entregas comprometeu a permanência dela no cargo. É um ministério onde você tem que ser proativo, tem que saber transformar, primeiro saber fazer o marketing, criar situações em torno dele, muito mais do que dinheiro.

O caso do Ministério das Mulheres é ele arregimentar o eleitorado feminino. A questão é que a ministra era vista pelo Palácio do Planalto como parada, sem estrela. E essa ministra agora é uma ministra profissional da política. Tales Faria, colunista do UOL

Josias: 'Desejar 'vala' para Bolsonaro é burrice política'

No UOL News, o colunista Josias de Souza afirmou que a fala do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT-BA), na qual aparece em vídeo desejando a "vala" para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores, reforça a pobreza que assola a política brasileira.

A declaração do governador da Bahia apenas reforça a pobreza que assola a política brasileira nesse momento. Uma pobreza retórica que leva um governador de estado, um estado que não é um estado qualquer, a usar a imagem de uma retroescavadeira, recolhendo corpos e lançando numa vala.

Primeiro, uma burrice política, porque a demonização do Bolsonaro. Interessa pouco, porque ele está a caminho de uma condenação criminal no STF. Então tornou-se essa demonização um esporte inútil. E, segundo, o governador ataca eleitores que o Lula tenta seduzir. Josias de Souza, colunista do UOL

As declarações foram dadas na última sexta-feira (2) em América Dourada (427 km de Salvador), para uma plateia de apoiadores, deputados federas e prefeitos de municípios da região, conforme apuração feita pelo jornal Folha de S.Paulo. Na cidade, o governador entregou títulos de terra e inaugurou o Colégio Estadual Professora Nancy da Rocha Cardoso.

Na manhã de hoje, em visita às obras da reforma de um teatro em Salvador, Rodrigues minimizou as declarações e disse que elas foram tiradas de contexto.

