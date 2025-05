Trump não enviou comitiva para visitar Bolsonaro em hospital

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que Donald Trump enviou agentes para visitar Jair Bolsonaro no hospital para lhe propor uma "operação de inteligência global" e lhe oferecer o avião presidencial norte-americano para continuar seu tratamento médico nos EUA.

Não há qualquer registro de que Bolsonaro tenha recebido a visita de membros do governo dos EUA e nem conversado com Trump durante o período no qual esteve internado. As peças desinformativas alimentam uma teoria conspiratória de que há uma "trama autoritária" em curso no Brasil.

O que diz o post

A publicação traz a seguinte mensagem: "visita Inesperavel". No título do vídeo no YouTube diz que "Trump visita Bolsonaro no hospital", embora a narração cite a visita de agentes.

Abaixo, um vídeo traz imagens de Trump em câmera lenta. Um narrador diz: "Bomba no cenário político nacional: Jair Bolsonaro acaba de receber uma visita inesperada e histórica em seu leito hospitalar, diretamente ligada ao atual presidente dos EUA, Donald Trump. Três agentes norte-americanos, enviados por Trump com missão especial estiveram hoje no hospital onde Bolsonaro segue em tratamento e trouxeram um recado direto do líder da maior potência mundial".

Segundo o narrador, Trump e Bolsonaro conversaram por cerca de três minutos em uma videoconferência. O vídeo traz críticas ao presidente Lula (PT) e a Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), insinuando que Trump "sabe de todas as chantagens". "O mundo inteiro vai saber o que está realmente por trás das decisões autoritárias que vem sendo tomadas no Brasil", acrescenta o narrador.

Por que é falso

Não há registro de suposta visita de comissão de Trump a Bolsonaro. Uma busca no Google tanto em inglês (aqui) como em português (aqui) não trazem qualquer resultado sobre uma possível vinda de agentes do governo norte-americano ao Brasil para visitar Bolsonaro. O fato teria ampla cobertura da imprensa nacional e internacional, caso fosse verdadeiro. Também não há fotos ou vídeos que comprovem a presença da referida comissão citada pelas publicações enganosas no hospital em que o ex-presidente ficou internado.

Bolsonaro, Michelle e filhos não mencionaram suposto encontro. Em suas redes sociais, o ex-presidente não citou em momento algum qualquer reunião com agentes enviados por Trump (aqui, aqui, aqui e aqui). Também não há qualquer indício do suposto encontro nos perfis da esposa Michelle (aqui) e dos filhos Carlos (aqui e aqui), Eduardo (aqui e aqui), Flávio (aqui e aqui) e Jair Renan (aqui).

Casa Branca não citou vinda de comissão ao Brasil. Em uma pesquisa no site oficial do governo dos EUA, não há qualquer referência à suposta viagem de três agentes para Brasília (aqui). Da mesma forma, não existem evidências de que Trump e Bolsonaro teriam conversado por uma videoconferência.

Comitiva dos EUA vem ao Brasil para falar sobre segurança pública. A embaixada dos EUA no Brasil confirmou a vinda de membros do Departamento de Estado, equivalente ao Ministério das Relações Exteriores. O grupo irá a Brasília para discutir temas de segurança pública e crime organizado (aqui). O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que David Gamble, chefe interino da Coordenação de Sanções e líder da comitiva, viria para debater sanções a Alexandre de Moraes (aqui), o que foi negado pelo governo Trump (aqui).

Bolsonaro recebeu alta no domingo. O ex-presidente deixou o hospital DF Star, em Brasília, após ficar 23 dias internado (aqui). Ele deu entrada em 11 de abril, após sentir fortes dores abdominais durante uma visita ao Rio Grande do Norte (aqui). Bolsonaro foi transferido para a capital federal dois dias depois, com um quadro de obstrução intestinal (aqui). O ex-presidente se submeteu a uma cirurgia complexa e que durou 12 horas (aqui). Durante a internação, ele foi intimado pelo STF sobre o início da ação penal que o acusa de tentativa de golpe de Estado (aqui).

Viralização. Um vídeo postado no Youtube tinha mais de 460 mil visualizações até hoje.

Este conteúdo também foi checado pelo Boatos.org.

