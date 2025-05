Ibovespa fecha em queda e retorna ao patamar de 133 mil pontos

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa caiu mais de 1% nesta segunda-feira, voltando ao patamar de 133 mil pontos, puxado em maior parte pelo declínio das ações da Petrobras, que anunciou seu terceiro corte no preço do diesel este ano - para uma mínima desde agosto de 2023.

Ainda no cenário corporativo, as ações de Cogna e Yduqs se destacaram entre as principais altas percentuais do índice, embaladas pelo noticiário envolvendo conversas entre as duas gigantes do setor educacional para uma possível fusão.

O Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, recuou 1,26%, a 133.430,50 pontos, segundo dados preliminares, tendo oscilado a 133.389,92 no pior momento e a 135.198,13 no melhor momento da sessão. O volume financeiro somava R$19,4 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Patricia Vilas Boas)