Fenabrave: Vendas de tratores recuam 11% em março ante igual mês de 2024

São Paulo, 5 - As vendas de tratores tiveram queda de 11% em março, frente a igual mês de 2024, somando 3,3 mil unidades. Frente a fevereiro, o número representa uma queda de 12,8%, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira, 5, pela Fenabrave, associação que, além das concessionárias de carros, representa revendedores de equipamentos usados no campo.Apesar do resultado mensal negativo, as vendas de tratores tiveram crescimento de 21,6% no primeiro trimestre, totalizando 10,1 mil unidades no acumulado dos três meses. O presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, pondera que o resultado se dá sobre uma base comparativa baixa. "É importante lembrar que o crescimento acontece sobre resultados negativos, obtidos em 2024, quando as vendas tiveram queda." Algumas culturas agrícolas, observa o executivo, têm registrado maior rentabilidade, como café, citrus, cana e arroz, o que tem reflexo no apetite do produtor em investir em máquinas. "O Sul e o Sudeste impulsionaram as vendas de tratores", comenta Arcelio Junior.O balanço da Fenabrave mostra também que 251 colheitadeiras de grãos foram vendidas em março, uma queda de 34,3% no comparativo interanual. Em relação a fevereiro, a queda no segmento foi de 10,4%. No primeiro trimestre, as vendas de colheitadeiras, de 793 unidades, recuaram 14,3%.Enquanto as vendas de carros podem ser atualizadas diariamente com base nos licenciamentos de veículos, os números de máquinas agrícolas precisam ser levantados com os fabricantes. Por isso, as estatísticas têm defasagem de um mês em relação ao balanço das vendas de automóveis, divulgado hoje pela Fenabrave com dados já relativos a abril.