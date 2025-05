Açaí que matou bebê de 8 meses em Natal estava envenenado, diz polícia

O açaí encontrado na casa onde um bebê de 8 meses morreu e uma mulher passou mal estava envenenado, concluiu uma perícia realizada pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte. O caso segue em investigação.

O que aconteceu

Yohana Maitê, de 8 meses, morreu na zona oeste de Natal (RN), em 14 de abril, após consumir açaí com granola. Geisa de Cássia Tenório Silva, de 50 anos, também ingeriu o alimento, foi internada na UTI, e agora segue sob cuidados no hospital Regional de Macaíba, na Grande Natal.

De acordo com o laudo emitido pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP), foi constatada a presença de substância tóxica no alimento ingerido pela vítima

Polícia Civil do RN, em nota ao UOL

Caso segue em investigação para esclarecer detalhes das circunstâncias da morte. "A Polícia Civil já ouviu testemunhas e outras pessoas seguem sendo intimadas para prestar esclarecimentos", conclui.

O tipo de veneno encontrado no açaí não foi informado. Detalhes completos do laudo também não foram divulgados.

Yago Smith, filho de Geisa, afirmou ao UOL que a família ainda não foi procurada para dar informações sobre o laudo. Por isso, ele não soube dar detalhes sobre a apuração.

Ela está bem, já está conseguindo se comunicar, mas com dificuldade: está falando muito baixo e com uma voz muito rouca devido à intubação. Solicitaram até um exame para verificar como é que estão as suas cordas vocais. Ela está na enfermaria sem ainda previsão de alta

Yago Smith

O envenenamento

Segundo denúncia, Geisa recebeu duas encomendas, nos dias 14 e 15 de abril, de açaí com granola. O alimento foi dado por um entregador e enviado por uma pessoa anônima.

Bebê de 8 meses foi atendida, mas não resistiu. Yohana morreu ainda na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Cidade da Esperança, na capital potiguar, instantes antes de ser levada a um hospital.

Um dia antes, em 13 de abril, família recebeu primeira encomenda. Pacote anônimo deixado por entregador tinha um urso rosa e alguns chocolates. Junto, veio uma carta com uma mensagem. "Dizia mais ou menos isso: 'depois que te perdi foi que eu percebi que te amo' e escrito a mão tinha 'Te amo'. Na embalagem que veio aqui para casa estava com o nome da minha mãe [Geisa]", disse Yago ao UOL.

No dia seguinte, açaí com granola foi entregue. À noite, Geisa pegou a encomenda que havia guardado na geladeira, dividiu com Yohana, e ambas comeram.

Yohana Maitê, de 8 meses Imagem: Reprodução

Pouco depois, elas passaram mal e foram levadas à UPA. Lá, Yohana — que é filha de uma prima de Geisa — foi atendida, mas não resistiu e morreu. Geisa também foi atendida, mas foi medicada e liberada, porque os médicos entenderam que o mal-estar seria fruto da dor gerada pela perda da garota.

Outro açaí foi entregue no dia seguinte. A mulher voltou a comer e passar mal, dessa vez com mais gravidade. Na UPA, diante da complexidade do caso, ela foi entubada e levada para internação no hospital de Macaíba. Segundo Yago, Geisa chegou a ficar com os rins paralisados e necessitando de hemodiálise.

Só na segunda internação, família registrou boletim de ocorrência. Foi naquela ocasião que familiares passaram a desconfiar de envenenamento e procurou a polícia.