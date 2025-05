Dandismo negro em destaque: tudo sobre o Met Gala 2025, o evento mais prestigioso do mundo da moda

O Met Gala, considerado o evento mais prestigioso do mundo da moda, acontece na noite desta segunda-feira (5) no Metropolitan Museum of Art em Nova York. Este ano, o evento celebra a cultura negra e sua influência na moda com a exposição "Superfine: Tailoring Black Style".

Silvano Mendes, da RFI em Paris

Enquanto os olhos do mundo católico estão voltados para o Vaticano e os preparativos do conclave, no mundinho da moda, como acontece todos os anos na primeira segunda-feira de maio, as atenções estão voltadas para as escadarias do Metropolitan Museum of Art. Durante horas, modelos e celebridades de várias áreas vão desfilar diante de fotógrafos neste que já é apelidado de "Oscar da Costa Leste americana", tamanha a concentração de estrelas - e de mídia - por metro quadrado.

Criado em 1948 pela especialista em relações públicas Eleanor Lambert - a mesma que teve a ideia de lançar uma semana de desfiles em Nova York em plena Segunda Guerra Mundial -, o Met Gala tinha como objetivo angariar fundos para financiar as exposições do Costume Institute, o museu da moda da instituição. Durante décadas, o evento reunia principalmente a alta sociedade, respeitando a tradição dos eventos beneficentes que até hoje mantém boa parte das instituições culturais norte-americanas. O Met Gala era o momento das clientes de alta-costura desfilarem entre si com seus vestidos comprados em Paris em troca de importantes doações financeiras.

Mas tudo mudou com a chegada de Anna Wintour, diretora da revista Vogue americana, que assumiu as rédeas do evento em 1995. Popularizada pelo filme "O Diabo veste Prada", Wintour conseguiu injetar uma boa dose de glamour a um evento que vinha perdendo seu brilho. Se beneficiando de sua influência junto às marcas de moda e luxo e às celebridades - que ela também levou para a capa de sua revista - a jornalista britânica conseguiu transformar o baile em um acontecimento global.

Qual é o tema do Met Gala 2025?

O Met Gala marca a abertura da exposição anual de moda do museu, que inspira o dress code dos convidados. Do movimento Punk à influência da Igreja Católica, passando por uma homenagem a Karl Lagerfeld, os temas são bem ecléticos.

Este ano, a mostra "Superfine: Tailoring Black Style" aborda a importância do vestuário e do estilo na formação das identidades negras na diáspora. O personagem do dandy, o homem bem-vestido que encantou os escritores do século 19 por sua capacidade de incarnar, à sua maneira, a modernidade, e a forma como seu estilo foi interpretado pela comunidade negra durante a história, foi o ponto de partida dos curadores. Inspirada no livro de Monica Miller, "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity", essa também será a primeira exposição do Costume Institute, desde 2003, a se concentrar principalmente na moda masculina.

Em uma variação poética da exposição, os organizadores estabeleceram como código de vestimenta o tema "Tailored for You" (Sob medida para você, em tradução livre), permitindo que os convidados expressem seu estilo pessoal. Espera-se que muitos looks reinterpretem o traje formal, com roupas de alfaiataria (brincando com a ideia de tailoring), com muitos ternos baseados no estilo zoot, como era conhecida a moda adotada principalmente pelos músicos de jazz nos anos 1940, com calças largas e paletós mais compridos, ou então a extravagância dos "sapeurs", como são chamados os adeptos - principalmente do Congo - que gastam somas astronômicas em roupas de marcas célebres.

Quem participa do Met Gala?

Aos poucos, as famílias endinheiradas do Upper East Side foram sendo substituídas por celebridades do cinema, do esporte, da música - a cantora brasileira Anitta já participou mais de uma vez -, mas principalmente da moda. Anna Wintour mobilizar os estilistas, que sobem as escadarias do museu acompanhados de modelos ou outras celebridades, em um exercício de superlativos que vem se intensificando. A cada ano os vestidos são mais amplos, as caldas são mais longas e os adornos de cabeça, em função do tema, são mais impressionantes. Basta lembrar da verdadeira performance de Lady Gaga, em 2019, que desfilou quatro trajes diferentes diante dos olhos fascinados dos fotógrafos. Ou ainda os diferentes looks de Zendaya, Kim Kardashian, ou Rihanna, que competem a cada ano pelos holofotes. Perto delas, o vestido transparente usado por Cher, que escandalizou no Met Gala de 1974, até parece amador.

Há quem critique esse movimento, acusando o evento de ter se tornado um circo, no qual os participantes buscam apenas atrair a atenção dos fotógrafos para viralizar em seguida nas redes sociais. Mas há quem defenda o Met Gala como uma espécie de laboratório, no qual os estilistas mostram o que sabem fazer de melhor.

Além disso, por trás dessa operação de comunicação, muito dinheiro está envolvido, o que não deve se subestimar diante do temor atual do declínio econômico dos Estados Unidos na era Trump. Para participar do evento, cada "convidado" tem que comprar um ingresso ou reservar uma mesa, cujos preços explodiram. Se em 2022 a entrada custava US$ 30 mil, na edição de 2024 cada participante desembolsou US$ 75 mil. Sem contar aqueles que preferem reservar uma mesa, pagando US$ 350 mil. Valores que, quase sempre, são pagos por marcas, grupos de luxo ou outros patrocinadores, que "convidam" as celebridades que, em troca, desfilam com suas roupas e joias. Este ano, já se espera arrecadar mais de US$ 30 milhões.

O que acontece durante evento?

A cada edição o Met Gala conta com padrinhos famosos, que acolhem os convidados ao lado de Anna Wintour. Este ano os escolhidos foram o ator Colman Domingo, o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, o rapper A$AP Rocky, o cantor e diretor artístico da marca Louis Vuitton, Pharrell Williams, e o jogador de basquete LeBron James, que assume o papel de presidente honorário.

Já os convidados participam de um jantar, que normalmente é animado por um show. Além disso, pouco se sabe sobre os bastidores, já que o Met Gala é envolvido em muito sigilo. Telefones celulares são proibidos durante o evento e poucos arriscam desrespeitar a regra, temendo serem excluídos no ano seguinte por Anna Wintour, que continua sendo a guardiã da lista de convidados.

A exposição "Superfine: Tailoring Black Style" fica em cartaz até 26 de outubro de 2025.