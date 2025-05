INSS abre processos contra 12 entidades acusadas de fraudes

Do UOL, em São Paulo

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) abriu hoje processos administrativos de responsabilização contra 12 entidades citadas na investigação da Polícia Federal por fraudes em aposentadorias e pensões.

O que aconteceu

INSS vai apurar eventuais responsabilidades administrativas atribuídas às entidades. As portarias que autorizaram a abertura dos processos foram publicadas hoje em edição extra do Diário Oficial da União, assinadas por José Alberto de Medeiros Landim, corregedor-geral substituto do INSS.

Prazo para a conclusão dos processos é de 180 dias. O PAR (Processo Administrativo de Responsabilização) é um procedimento usado para apurar e responsabilizar pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a administração pública, conforme previsto na Lei Anticorrupção.

A Polícia Federal investiga um golpe de R$ 6,3 bilhões em aposentados e pensionistas do INSS. Como o UOL mostrou, a investigação enquadrou 11 entidades de classe, mas 31 são suspeitas de fazer descontos não autorizados.

Das 12 entidades que serão alvos de processo no INSS, seis estão entre as investigadas pela Polícia Federal. No entanto, todas elas estão na lista das 31 entidades suspeitas de fazer descontos não autorizados.

Veja a lista de entidades alvos de processos no INSS:

Asabasp - Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados Servidores e Pensionistas do Brasil

AAPEN - Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional

AAPPS Universo - Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social

AAPB - Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil

Asbrapi - Associação Brasileira dos Aposentados Pensionistas e Idosos

Cebap - Centro de Estudos dos Benfícios dos Aposentados e Pensionistas

Unaspub - União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos

Apbrasil - Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social

Ambec - Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos

CBPA - Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA)

Caap - Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas

Apdap Prev/Acolher - Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas

Ambec disse que apura eventuais irregularidades. Em nota, os advogados da entidade afirmaram que o compliance "está levantando todas as afiliações objeto de análise pela CGU e TCU". A Ambec também disse que não pratica atividade ostensiva de captação de associados, e que tais atividades são praticadas por empresas privadas diversas. "Se qualquer fraude ocorreu, a associação é tão vítima quanto seus associados", concluiu.