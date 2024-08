Desnutrição aumenta consideravelmente em áreas controladas pelo governo do Iêmen

Os casos de desnutrição aumentaram consideravelmente nas regiões do Iêmen controladas pelo governo, com níveis de desnutrição "extremamente críticos" em algumas áreas do sul, alertou uma força-tarefa da ONU neste domingo (18).

"O número de crianças menores de cinco anos que sofrem de desnutrição aguda ou emagrecimento aumentou 34% em comparação com o ano anterior, afetando mais de 600.000 crianças, das quais 120.0000 sofrem de desnutrição grave", afirmou o grupo de trabalho sobre a Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar (IPC) no Iêmen, que reúne várias agências das Nações Unidas.

"Este aumento acentuado se deve ao efeito combinado das epidemias (cólera e sarampo), a insegurança alimentar, o acesso limitado à água potável e o declínio econômico", afirmou o grupo em comunicado publicado pela Unicef.

O seu último relatório abrange 117 áreas controladas pelo governo, que deverão registrar elevados níveis de desnutrição entre julho e outubro.

O Iêmen está imerso em um conflito desde 2014, que opõe o governo - apoiado por uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita - aos rebeldes huthis, apoiados pelo Irã.

A guerra mergulhou o país, que já era o mais pobre da Península Arábica antes do conflito, em uma das piores crises humanitárias do mundo, segundo a ONU.

