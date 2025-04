Global X ETF anuncia ARGT39, BDR de ETF com exposição a empresas da Argentina

A Global X ETF anunciou nesta quinta-feira, 24, o lançamento de um BDR de ETF com exposição exclusiva a empresas da Argentina, o ARGT39. O produto será disponibilizado na B3 na próxima semana, segundo publicação nas redes sociais da gestora.

O BDR estará ligado ao Global X MSCI Argentina ETF, que está listado na Bolsa de Nova York (Nyse), nos Estados Unidos, e acumula rentabilidade de 54% nos últimos 12 meses. Entre as maiores posições do fundo de índice, estão papéis de Mercado Libre, Grupo Galici, YPF e Banco Macro, de acordo com o site da Global X ETF.