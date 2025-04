Americanos têm mais medo de falir do que de morrer, diz estudo

A maioria dos americanos tem mais medo de falir na aposentadoria do que de morrer, de acordo com um estudo da seguradora Allianz Life. A pesquisa entrevistou 1.000 adultos a partir de 25 anos e renda anual de US$ 50 mil (R$ 285 mil) ou mais.

O que aconteceu

64% dos entrevistados, de todas as gerações, disseram estar mais estressados com a possibilidade de ficar sem dinheiro na terceira idade do que com a perspectiva da morte. A taxa é maior do que a registrada nos anos anteriores. A empresa faz o levantamento sobre o assunto desde 2022.

A preocupação de falir é maior entre a Geração X, com idades entre 45 e 60 anos e que será a próxima a se aposentar. No total, 70% dessa faixa etária expressou angústia, seguida por 61% dos baby boomers, que têm idades entre 61 e 79 anos e já estão na fase de aposentadoria.

Certamente, para os baby boomers que já estão aposentados, a inflação é um grande problema porque você só tem uma certa quantia de dinheiro que terá pelo resto da vida Kelly LaVigne, vice-presidente de insights do consumidor da Allianz Life, à CBS News

Para 50% dos entrevistados, a inflação contribui para o medo de ficar sem dinheiro no futuro. Impostos altos e valores dos pagamentos mensais da Previdência Social foram outros fatores citados. Atualmente, o benefício representa, em média, cerca de 40% da renda de um americano.

Uma aposentadoria confortável nos EUA demandaria US$ 1,26 milhão (R$ 7,1 milhões), de acordo com um estudo recente da Northwestern Mutual. O valor é US$ 200 mil a menos que a estimativa do ano passado. Ainda assim, fica bem longe da média de US$ 87 mil (R$ 496 mil) que a maioria consegue economizar, segundo o Federal Reserve Board.