Governo vai ressarcir descontos ilegais do INSS a beneficiários, diz ministro

BRASÍLIA (Reuters) - O governo federal prepara um plano para ressarcir integralmente os valores que foram descontados ilegalmente dos aposentados e pensionistas do INSS após uma operação que descobriu descontos irregulares, disse nesta quinta-feira o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius Carvalho.

A decisão foi tomada depois que uma operação da CGU e da Polícia Federal descobriu que entidades faziam descontos em folha dos pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de mensalidades que não haviam sido autorizadas. A operação levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a demitir na véspera o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto.

Os valores descontados dos beneficiários chegariam a R$6,3 bilhões entre 2019 e 2024, mas não se sabe ainda quanto disso seria de fato ilegal e não autorizado.

O ministro da CGU informou que todos os descontos de associações estão suspensos a partir deste mês, e que os aposentados e pensionistas terão o ressarcimento dos valores descontados do pagamento de maio, que já foi fechado.

Para os valores restantes, o governo prevê um levantamento mais detalhado dos descontos irregulares e um pente-fino em todas as associações autorizadas a fazer descontos, de acordo com o ministro.

"Só depois de uma reorganização e as entidades que passarem por uma análise e forem consideradas sérias, aí sim quem quiser se associar terão os descontos que pactuarem com essas entidades", disse Carvalho.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)