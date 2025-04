Kotscho: Ministro Carlos Lupi se finge de morto após escândalo do INSS

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, se finge de morto após o escândalo de desvio bilionário do dinheiro de aposentados no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), afirmou hoje o colunista Ricardo Kotscho durante participação no UOL News, do Canal UOL.

Agora, uma coisa que eu gostaria de saber é qual é a responsabilidade do ministro da Previdência [Carlos Lupi] nessa história. O Lupi não cumpriu uma ordem, por exemplo, para demitir o sujeito que ele tinha indicado para o INSS e agora está se fingindo de morto nessa história toda. Ele não explicou nada até agora. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi afastado em meio à Operação Sem Desconto, que apura a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 —ação que começou na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e seguiu até o governo atual, do presidente Lula.

A operação policial mira golpes contra aposentados e pensionistas e foi deflagrada pela Polícia Federal e pela CGU (Controladoria-Geral da União). Os agentes miram no combate ao esquema nacional de descontos não autorizados em benefícios concedidos pelo INSS.

Stefanutto foi indicado ao cargo pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi. Durante a coletiva de imprensa, realizada na manhã de hoje, Lupi revelou que o presidente do INSS foi afastado após decisão judicial, mas que prefere aguardar o término das investigações e não jogar as pessoas na fogueira, segundo palavras dele.

É impossível que o ministro da Previdência não soubesse o que estava acontecendo há muito tempo dentro do INSS. Como é que fica politicamente agora a posição do Lula perante o governo? Porque não basta demitir só um presidente lá no instituto, tem que demitir o próprio ministro também .

Eu acho que, claro, parece que o irmão do seu Lula na investigação, é uma coisa que atinge o presidente, não há dúvida nenhuma. Mas eu vejo o problema maior aí é o papel, a responsabilidade do ministro da Previdência nisso e da aliança antiga que existe entre o PT e o PDT. Como fica isso agora? Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Resumo da operação

Segundo a Polícia Federal, além do presidente do INSS, foram afastados o diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão, o procurador-geral junto ao INSS, o coordenador geral ao suporte ao atendimento ao cliente e o coordenador geral de pagamentos e benefícios.

A operação contou com o apoio de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU e foi realizada em 13 estados: Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe, além do Distrito Federal.

Josias: 'Bolsonaro transformou UTI em picadeiro'

No UOL News, o colunista Josias de Souza afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro transformou a UTI (unidade de tratamento intensivo) em picadeiro e espetacularizou a sua internação.

O Bolsonaro transformou a UTI do hospital num picadeiro. Ele espetacularizou sua internação e o hospital permitiu. Os médicos dizem: 'continuam proibidas as visitas'. Ocorre que as visitas continuam acontecendo. Estiveram lá o Valdemar Costa Neto, o Silas Malafaia e outros aliados do ex-presidente. Josias de Souza, colunista do UOL

Bolsonaro apresentou piora clínica, com aumento da pressão arterial e declínio nos exames laboratoriais hepáticos, segundo boletim médico divulgado hoje. Na nota, os médicos afirmaram que novos exames de imagem serão feitos nesta quinta-feira. Bolsonaro segue na UTI, sem previsão de alta, e tem recomendação para não receber visitas.

O Bolsonaro está em um dos melhores hospitais de Brasília e submetido a profissionais muito responsáveis. Agora, certas obviedades precisam ser ditas. Mas parece óbvio que os médicos que assinam essa nota [boletim], por mais respeitáveis que sejam, são corresponsáveis pelo quadro que traçam.

Se eles dizem que o quadro clínico do Bolsonaro piorou, os médicos são corresponsáveis por isso. O presidente está fazendo lives, e o hospital finge que não está acontecendo nada na sua UTI, nas suas dependências.

Assista ao comentário

Internação

A piora no quadro clínico de Bolsonaro ocorre após a realização de live nas redes sociais, entrevista concedida a uma emissora de televisão e o recebimento da intimação do STF (Supremo Tribunal Federal).

Bolsonaro está internado há mais de uma semana e já passou por uma cirurgia de 12 horas no último dia 13. O procedimento cirúrgico ocorreu para desfazer uma obstrução intestinal e também reconstruir a parede intestinal.

Esta foi a sexta cirurgia de Bolsonaro desde que levou uma facada no abdome, nas eleições de 2018.

Divulgação de vídeo com oficiala de Justiça

Após a divulgação do vídeo, em que Bolsonaro é intimado no hospital pelo STF, entidades que representam os oficiais de Justiça criticaram o ex-presidente pela publicação do conteúdo nas redes sociais, chamado por elas de "sensacionalista".

Organizações afirmam que a oficiala de Justiça foi gravada sem autorização e que adotarão "medidas cabíveis" contra Bolsonaro.

A oficiala de Justiça foi ao hospital onde Bolsonaro está internado há 11 dias. Segundo aliados do ex-presidente, ela chegou por volta das 10h30 ao hospital DF Star. Em certidão obtida pelo UOL, Bolsonaro declara que recebeu a intimação às 12h47. No final da tarde, o político publicou um vídeo mostrando o momento em que recebeu a intimação.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: