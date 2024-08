Tenda reverte prejuízo de um ano antes e lucra no 2º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A construtora Tenda apurou lucro líquido consolidado de 4,5 milhões de reais no segundo trimestre, quase estável ante o trimestre anterior, revertendo prejuízo de 10,5 milhões sofrido no mesmo período do ano passado.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de 91,2 milhões de reais no período, crescimento de 89,6% ano a ano.

Analistas, em média, esperavam lucro de cerca de 23 milhões de reais para Tenda no segundo trimestre, com Ebitda de 89 milhões, segundo dados da Lseg.

A receita líquida consolidada da companhia subiu 9,4% no período na base anual, para 776,9 milhões de reais, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira. A expectativa média de analistas indicava faturamento de 812 milhões de reais.

A marca Tenda, principal negócio da construtora, elevou seu lucro líquido a 24,1 milhões de reais nos meses de abril a junho, contra ganho de 2,7 milhões um ano antes.

Já a Alea, divisão de casas pré-fabricadas da construtora, aumentou o prejuízo para 19,6 milhões de reais, contra perda de 13,3 milhões no segundo trimestre de 2023.