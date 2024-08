JSL tem lucro menor no 2º tri, mas vê melhora no 3º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A JSL teve lucro líquido de 107,2 milhões de reais, queda de 47,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior, afetado por efeitos não recorrentes, mas deve observar melhora no terceiro trimestre, afirmou o presidente-executivo da transportadora logística, Ramon Alcaraz.

"O cenário desses primeiros 37 dias é bastante positivo, tivemos um julho muito bom, do ponto de vista de mercado", disse o executivo à Reuters. "Normalmente é o melhor trimestre para nós, inclusive, assim como o segundo (costuma ser) o 'pior', o terceiro é sempre o melhor."

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da companhia diminuiu 11,4% na mesma comparação, para 543,5 milhões de reais, com a margem indo de 34,5% para 26,2%, conforme relatório de resultado divulgado nesta quarta-feira.

Em termos ajustados, a JSL apurou lucro líquido de 33 milhões de reais (-20,2% ano a ano), enquanto o Ebitda ajustado somou 398,2 milhões, alta de 11,1%.

Analistas, em média, esperavam lucro de 42,5 milhões de reais para a JSL no segundo trimestre, com Ebitda de 420,4 milhões, segundo dados da Lseg.

A receita líquida da JSL - que tem como foco transporte de cargas, armazenamento e distribuição - somou 2,14 bilhões de reais, puxada pelo aumento de 16,5% na linha de receita líquida de serviços. O mercado previa, em média, faturamento de 2,18 bilhões de reais para a companhia.

Nos meses de abril a junho deste ano, a companhia assinou 1,3 bilhão de reais em contratos, com prazo médio de 70 meses, que, segundo a JSL, "representam um forte crescimento contratado para os próximos meses".

A companhia também destacou em balanço sua nova operação em Gana, anunciada em julho, mirando novos mercados na África. Fundada em 1956, a JSL opera em nove países, incluindo Brasil, Paraguai, Argentina, Peru, Chile e África do Sul.