Fitch revisa perspectiva de IDRs da CSN para estável

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Fitch informou nesta quarta-feira que revisou sua perspectiva para os IDRs (Issuer Default Ratings) da CSN para "estável", ante "positivo", citando expectativa de cenário mais desafiador para a redução da alavancagem da siderúrgica, dada sua menor geração de fluxo de caixa livre.

"A CSN permanece com o desafio de reduzir efetivamente suas dívidas bruta e líquida ao mesmo tempo em que aumenta o retorno aos acionistas", afirmou a agência de classificação de crédito em relatório.

Entre as razões, a Fitch destacou que o elevado volume de importações continua ameaçando os preços do aço no Brasil, cuja demanda tem se recuperado lentamente e cujo consumo aparente de aço cresceu 6% no primeiro semestre de 2024.

"O aumento de 25% das tarifas e das cotas imposto no segundo trimestre de 2024 ainda não se traduziu em sólido suporte para os preços", acrescentou.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)