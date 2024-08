Após polêmicas na abertura, o que esperar da cerimônia de encerramento dos Jogos de Paris 2024

Tom Cruise na cobertura do Stade de France, lendas do "French Touch" na trilha sonora e a passagem de bastão para Los Angeles 2028: alguns detalhes da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 já vieram à tona. Saiba o que está previsto para celebrar o fim de mais uma edição do maior evento esportivo do mundo.

Duas semanas depois de uma cerimônia de abertura sem precedentes no Sena, ousada e inclusiva, mas também criticada por líderes e grupos conservadores do mundo, as expectativas são altas para o encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O evento acontece neste domingo (11), entre 16h e 18h15, no horário de Brasília, no Stade de France, em Saint-Denis, ao norte de Paris.

Num futuro distante...

O diretor artístico Thomas Jolly falou sobre um show de 30 minutos chamado "Records", com uma mistura de "maravilha" e "distopia". Jolly explicou que vê o evento esportivo como um "monumento frágil" e imaginou com a sua equipe - a mesma da abertura - que os Jogos tinham "desaparecido e que alguém estava recriando as olimpíadas num futuro muito distante".

Numa breve sequência já revelada, "viajantes de outro espaço-tempo chegam à Terra e descobrem vestígios ligados à história dos Jogos Olímpicos". Os dançarinos-acrobatas então endireitam os cinco anéis gigantes, antes de escalá-los.

De olho em Los Angeles 2028

Mais curta do que a abertura, esta cerimônia de encerramento também vai dar espaço para a cidade-sede dos próximos Jogos de Verão de Los Angeles, em 2028. E os organizadores não podem decepcionar depois de uma abertura que teve as participações de estrelas como Lady Gaga, Céline Dion e Aya Nakamura.

Para esta missão impossível, quem melhor do que Tom Cruise,um dos maiores astros de Hollywood? A sua presença estabeleceria a ligação entre Paris, onde filmou algumas das cenas de perseguição mais memoráveis ??da sua carreira, e Los Angeles. Segundo a mídia americana, o ator poderia fazer uma acrobacia para o público no Stade de France e garantir a passagem da bandeira olímpica entre Paris e Los Angeles com vídeos filmados nos dois lados do Atlântico.

Outras estrelas internacionais poderiam participar do espetáculo de encerramento destes Jogos, que atraíram muitas celebridades às arquibancadas. O ator Omar Sy, um dos favoritos do público francês e que mora em Los Angeles, também seria uma escolha lógica. Isso sem falar em Snoop Dogg, chamado, até mesmo, de verdadeira mascote dos jogos.

Sempre com um toque francês

Quanto à música, o espetáculo terá uma trilha original, releituras inéditas e a participação de cantores mundialmente famosos. Segundo o jornal Le Parisien, os grupos Air e Phoenix - lendas do electro e representantes do "French Touch" - estarão presentes.

Nas redes sociais, muitas pessoas estão convencidas de que Beyoncé, uma fervorosa defensora dos atletas americanos, estará presente, e afirmam que o cavalo prateado na cerimônia de abertura foi uma referência ao seu álbum Renaissance.

Entrevistado nesta quarta-feira (07) pela RTL, Thierry Reboul, diretor executivo das cerimônias, manteve o mistério. Se estes nomes "estiverem corretos, ficaremos muito felizes. Se forem outros nomes, podemos confiar e garantir que o elenco está completo", afirmou.

Além das estrelas, mais de uma centena de artistas, acrobatas e dançarinos transformarão o estádio em uma gigantesca sala de espetáculos de 2.800 m2. Parte do show, que terá como fio condutor o b-boy francês Arthur Cadre, será aéreo, enquanto cenários gigantes, figurinos e shows de luzes vão projetar o público em uma viagem entre o passado e o futuro.

O tom deste espetáculo será o mesmo da cerimônia de abertura, que ao celebrar a diversidade também rendeu críticas. "As críticas positivas (...) foram infinitamente mais numerosas do que as poucas críticas negativas", sublinhou Reboul. Portanto, o show de encerramento "será realizado conforme planejado", acrescentou.

Além da troca da bandeira olímpica entre os prefeitos de Paris e Los Angeles, estão previstos vários momentos cerimoniais: a entrega das últimas medalhas, desfile de atletas, extinção da chama e proclamação do encerramento das Olimpíadas de Paris 2024 pelo presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.

