Sheik, Tandara, Luisa Mell: veja candidatos a vereador já confirmados em SP

Mais de 300 candidatos a vereadores na Câmara Municipal de São Paulo já foram definidos pelos partidos políticos. O prazo para a oficialização de nomes nas convenções partidárias termina em 5 de agosto.

O que aconteceu

Sheik Rodrigo Jalloul (PT), a jogadora Tandara do Vôlei (PL) e a ativista da causa animal Luísa Mell (União) estão entre os candidatos já confirmados. O apoio do União Brasil ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tenta a reeleição, ficou vinculado a criação de duas pastas — de Proteção dos Mananciais e de Defesa dos Animais. A ativista deve ser puxadora de votos do partido.

Zilu (União), ex-esposa do cantor Zezé Di Camargo, é outro nome conhecido que se candidata pela primeira em São Paulo. Em suas redes sociais, ela tem publicado vídeos sobre violência contra mulher. Nos partidos de esquerda, o artista Sandrão RZO (PT), que interpretou o Badá na série Sintonia, e o ex-vereador Ari Friedenbach (PSOL), pai de Liana Friedenbach, assassinada em 2003, estão na lista de candidatos.

Novo, PC do B, PDT, PL, PSOL-Rede, PT, PV, União foram os primeiros a oficializar as candidaturas. Há pastores, influenciadores, professores e agentes policiais entre os que querem uma vaga na Casa Legislativa.

O Novo e o PDT estão, até agora, com o maior número de candidatos a vereadores, 56 cada partido. Na sequência aparecem o Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, com 55 e o União Brasil com 45. O PT, do presidente Lula, oficializou 48 candidaturas e o PSOL, do candidato a prefeito Guilherme Boulos, 49.

Fernando Holiday (PL) e Milton Leite (União) não tentarão reeleição. À Folha de S.Paulo o atual presidente da Câmara, segundo canditato mais votado em 2020 (132,7 mil votos) disse que encerrou sua "passagem pela vida pública" — após o sétimo mandato seguido. Vereadores em busca de uma nova vaga também tiveram suas candidaturas confirmadas.

Os nomes dos candidatos confirmados foram consultados pelo UOL através do site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Os partidos têm até 15 de agosto para registrarem as atas das convenções na plataforma.

Nas eleições de 2020, quase 2.000 pessoas se candidataram às 55 vagas da Câmara paulistana. Eduardo Suplicy (PT) foi o candidato mais votado, com 167,6 mil votos.

PSDB e PSB têm convenções sábado; MDB dia 3

Sem definição de vice até agora, o PSDB e o PSB marcaram a oficialização das candidaturas para sábado (27). Os tucanos afirmam que o apresentador José Luiz Datena continua como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo — mesmo com uma ala do partido se opondo ao jornalista.

O apresentador chegou a ser cotado para vice da pré-candidata Tabata Amaral (PSB) — que também não indicou alguém para chapa. O anúncio de ambos os partidos deve ocorrer até sábado. O nome de Lúcia França (PSB), esposa do ministro Márcio França, está também entre um dos cotados para vice de Tabata.

Já o MDB fará a convenção da pré-candidatura de Nunes à reeleição em 3 de agosto, no estacionamento da Assembleia Legislativa. A equipe do prefeito quer fazer uma "grande festa" e reforçar a frente ampla que está com o emedebista. Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) devem participar do evento.

O pré-candidato a vice de Nunes, o coronel da PM Mello Araújo, teve sua indicação oficializada pelo PL na segunda-feira (22). Os partidos que farão parte da coligação do prefeito estarão presentes no dia 3.