Turismo vale de 10 a 13% do PIB da Itália, diz ministra

ROMA, 23 JUL (ANSA) - A ministra do Turismo da Itália, Daniele Santanchè, informou nesta terça-feira (23) que o setor vale entre 10 e 13% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Em uma mensagem nas redes sociais, a chefe da pasta acrescentou que o turismo foi o setor que mais evoluiu em 2024, de acordo com o estudo da McKinsey, publicado pelo Il Sole 24 Ore.

"Aviso aos marinheiros. O turismo vale entre 10 e 13% do PIB e foi o setor que mais cresceu em 2024", escreveu Santanchè.

A Itália consegue atrair anualmente milhões de pessoas, que sonham não só em descobrir cidades artísticas e tradições locais, mas também desfrutar da gastronomia e do clima, propício para aventuras em praias e na neve.

Em 2023, o país foi o quinto destino no mundo com o maior número de chegadas de turistas internacionais, de acordo com a Organização Mundial do Turismo (Unwto).

Além disso, os gastos turísticos estrangeiros atingiram um total de 51,6 bilhões de euros no ano passado, segundo um relatório da Roma Business School. (ANSA).

