Lucro da UPS fica aquém de expectativa por altos custos trabalhistas e baixa demanda

Por Ananta Agarwal e Lisa Baertlein

(Reuters) - os resultados da United Parcel Service no segundo trimestre ficaram abaixo das expectativas de Wall Street nesta terça-feira, afetados pela demanda fraca de entrega de pacotes e pelos custos mais altos de seu contrato de trabalho com o Teamsters.

As ações da empresa de entregas, considerada um termômetro da economia global, caíram 8% nas negociações do pré-mercado, enquanto as ações da rival FedEx caíram cerca de 2%.

A UPS, a FedEx e outros provedores de entrega em domicílio vêm cortando custos desde o fim da farra do comércio eletrônico no início da pandemia, no final de 2021. Desde então, a demanda por entrega em domicílio tem sido teimosamente fraca.

A UPS registrou um lucro ajustado de 1,79 dólar por ação no trimestre, abaixo das estimativas dos analistas de 1,99 dólar por ação, de acordo com dados da LSEG.

A maior empresa de entrega de pacotes do mundo por capitalização de mercado também reduziu sua previsão de margem operacional ajustada para o ano inteiro para 9,4%, de uma faixa de 10,0% a 10,6%.

Embora fosse esperado que os lucros pudessem ficar um pouco abaixo das expectativas, "a magnitude no segundo trimestre, juntamente com a grande revisão para baixo da margem operacional ajustada para o ano inteiro, surpreenderá até mesmo os maiores críticos", disse Jonathan Chappell, analista de ações da Evercore ISI, em uma nota aos clientes.

A UPS vem cortando custos para aumentar as margens. Em janeiro, a empresa disse que cortaria 12.000 empregos para economizar 1 bilhão de dólares.

Em junho, fechou um acordo para vender seu volátil negócio de corretagem de cargas de caminhão, a Coyote Logistics, por cerca de 1 bilhão de dólares para a RXO.

A empresa disse que espera que as pressões sobre os custos diminuam na segunda metade do ano, já que a maior parte dos custos trabalhistas do primeiro ano, que aumentaram como parte do novo contrato de cinco anos com o Teamsters, será absorvida no segundo trimestre.

A UPS divulgou uma receita de 21,8 bilhões de dólares no segundo trimestre, abaixo das estimativas dos analistas de 22,18 bilhões de dólares.

No entanto, em um aspecto positivo para a empresa, ela substituirá a FedEx como a principal fornecedora de serviços aéreos expeditos para o U.S. Postal Service (USPS) em outubro. A UPS espera que o contrato de cinco anos seja lucrativo em seu primeiro ano.