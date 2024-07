Abimaq: agronegócio é setor que mais cresce dentro da Associação

São Paulo, 23/07 - O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), José Velloso, avaliou que o setor de agronegócios é o que mais cresce dentro da Abimaq, citando dados de que a agropecuária representa hoje cerca de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País. A afirmação foi feita em evento da entidade em São Paulo, realizado de maneira híbrida, com a presença de representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil (BB), Bradesco, Sicoob, Sicredi e Santander.Velloso considerou uma "boa notícia" os R$ 400,59 bilhões para médios e grandes produtores anunciado no Plano Safra 2024/25, montante 10% maior em comparação com a oferta de crédito na temporada 2023/24, de R$ 364,2 bilhões. Para a agricultura familiar, serão R$ 76 bilhões, volume 6,2% superior aos R$ 71,6 bilhões de 2022/23. "Principalmente na área de armazenagem, o Brasil precisa de muito mais, mas devemos reconhecer que é um Plano Safra maior do que os anteriores", afirmou.Durante a abertura do evento, o presidente da Abimaq destacou, ainda, os esforços da entidade para conseguir a inclusão de um fundo garantidor no plano safra. "Fizemos muitas reuniões com o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário (MDA) e com o próprio ministro da Pasta, Paulo Teixeira, levando a necessidade de haver um fundo garantidor em virtude do problema de acesso a crédito do pequeno produtor", disse, acrescentando também a importância da linha de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) Mais Alimentos para máquinas e equipamentos de até R$ 50 mil para agricultores com renda bruta anual de até R$ 100 mil e taxas de juros de 2,5% ao ano, consideradas atrativas. Velloso elogiou também a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em exposição de máquinas realizada pela Abimaq, em Brasília (DF), no dia da divulgação do Plano Safra 2024/25.