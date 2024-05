Enchentes deixam ao menos 50 mortos no Afeganistão, diz Ministério do Interior

CABUL (Reuters) - Pelo menos 50 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas no Afeganistão em decorrência de enchentes após fortes chuvas na província de Baghlan, no norte do país, nesta sexta-feira, informou um porta-voz do Ministério do Interior, acrescentando que o número de mortos pode aumentar.

O porta-voz do ministério, Abdul Mateen Qaniee, disse que houve inundações em mais de cinco distritos de Baghlan e que mais de 150 pessoas ficaram presas e precisavam de ajuda urgente.

Duas fortes tempestades estavam previstas para a noite de sexta-feira, acrescentou.

"O Ministério do Interior enviou equipes e helicópteros para a área, mas devido à falta de luzes de visão noturna nos helicópteros, a operação pode não ser bem-sucedida", disse Qaniee.

(Reportagem de Mohammad Yunus Yawar em Cabul)