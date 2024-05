Sequestro em Petrópolis: polícia prende quatro suspeitos, mas vítima segue desaparecida

A Polícia Civil prendeu quatro pessoas por suspeita de envolvimento no desaparecimento da advogada Anic de Almeida Peixoto Herdy, de 54 anos. Ela foi vista pela última vez em 29 de fevereiro em um shopping de Petrópolis, na região serrana do Rio. Os acusados foram denunciados pelo crime de extorsão mediante sequestro.

Anic é casada com Benjamin Cordeiro Herdy, de 78 anos, herdeiro de uma família que foi proprietária de um importante grupo educacional no Rio. No dia do desaparecimento, ela foi filmada por câmeras de vigilância deixando o shopping a pé e utilizando o celular. Depois disso, não foi mais vista. No mesmo dia, Benjamin recebeu mensagem no celular informando que Anic havia sido sequestrada. As mensagens, enviadas do próprio celular da advogada, também traziam ameaças contra ela.

De acordo com o Fantástico, os sequestradores pediram R$ 4,6 milhões como resgate e orientaram o marido a não avisar a polícia. O caso só foi informado 14 dias depois por uma filha. Àquela altura, o montante pedido pelos supostos sequestradores já havia sido pago.

O caso passou a ser investigado pela 105ª DP (Petrópolis). Quatro suspeitos foram presos, inclusive um homem de confiança da família. Ele se apresentava como policial federal, mas segundo as investigações ele nunca integrou os quadros da corporação. Além dele, dois filhos e uma mulher com quem ele teria um caso também foram presos. As identidades não foram divulgadas e, por isso, a reportagem não conseguiu viabilizar um contato com a defesa.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou denúncia contra os suspeitos. O órgão não quis se manifestar sobre o caso. O Estadão tenta contato com representantes de Anic e Benjamin Herdy.