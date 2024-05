Ataques israelenses matam pelo menos cinco no Líbano (imprensa estatal e Hezbollah)

Cinco pessoas, incluindo quatro combatentes do Hezbollah, morreram nesta segunda-feira (20) em ataques israelenses no sul do Líbano, informaram o movimento libanês pró-iraniano e a Agência Nacional de Notícias do Líbano (ANI).

O Hezbollah anunciou um ataque em represália e Israel reivindicou os bombardeios.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em 7 de outubro, o Hezbollah ataca frequentemente o norte de Israel em apoio ao Hamas, seu aliado palestino.

O Exército israelense responde com bombardeios que impactam cada vez mais o interior do Líbano.

Um combatente do Hezbollah também morreu nesta segunda-feira em um ataque atribuído a Israel contra a Síria, disse outra fonte do grupo.

O Hezbollah acrescentou que cinco de seus combatentes, dois deles em Naqura, haviam sido abatidos, mas não deu mais detalhes sobre o local ou a data das mortes.

A ANI indicou que o ataque israelense contra Naqura teve como alvo uma área onde havia equipes de resgate afiliadas ao Hezbollah.

A agência também informou que "houve um ataque aéreo inimigo contra uma moto" na entrada da cidade costeira de Al Manuri, deixando um "mártir e um ferido", sem dar mais detalhes.

O Exército israelense anunciou, por sua vez, que atacou "uma célula terrorista do Hezbollah" na região de Meis el Jabal e que atingiu "uma instalação com armas e um complexo militar".

O Hezbollah informou que atacou posições militares israelenses do outro lado da fronteira, em resposta "à agressão israelense, especialmente em Naqura".

Sete meses de violência transfronteiriça deixaram 425 mortos no Líbano, a maioria combatentes do Hezbollah, e pelo menos 82 civis, segundo estimativas da AFP.

Do lado israelense, pelo menos 14 soldados e 11 civis morreram em decorrência dos disparos efetuados pelo movimento libanês, segundo as autoridades.

© Agence France-Presse