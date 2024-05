Ações da Iveco sobem após aumento nos lucro apoiar guidance

As ações da Iveco subiram nesta sexta-feira, depois que a fabricante italiana de caminhões e ônibus apoiou seu guidance após um aumento no lucro. A empresa registrou lucro líquido no primeiro trimestre de 17 milhões de euros (18,3 milhões de dólares), em comparação com 6 milhões de euros do mesmo período do ano anterior, impulsionado principalmente por custos financeiros mais baixos, anunciou.

Os lucros ajustados antes de juros e impostos - uma métrica preferida da empresa que exclui itens excepcionais e outros itens pontuais - foram de 233 milhões de euros, em comparação com 162 milhões de euros. Os analistas esperavam um EBIT ajustado de 191 milhões de euros, de acordo com estimativas de consenso fornecidas pela empresa.

Com base em pressupostos conservadores, a Iveco para 2024 pretende um EBIT ajustado consolidado entre 920 milhões de euros e 970 milhões de euros. Para as atividades industriais, o EBIT ajustado está previsto entre 790 milhões de euros e 840 milhões de euros, e a receita líquida deverá cair cerca de 4% em comparação com 2023.

"Tanto nossas estimativas quanto o consenso são consistentes com a orientação; a definição 'conservadora' deve ser esclarecida", disse Martino De Ambroggi, analista da Equita SIM, em nota aos clientes.

Em Milão, as ações da empresa subiram 0,21%, mas chegaram a disparar mais de 6% após a publicação dos resultados.