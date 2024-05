Pelotas estima que até 100 mil podem ser afetados pelas águas do Guaíba

A prefeita de Pelotas (RS), Paula Mascarenhas (PSDB), afirmou em entrevista ao UOL News nesta quinta (9) que a estimativa é que até 100 mil moradores sejam afetados pelas águas do Guaíba, que estão chegando na região sul do Rio Grande do Sul. Ela ressalta que esse seria o pior cenário "se tudo der errado" dentre as medidas adotadas até aqui. O Censo de 2022 mostrou que o município tem 325.685 habitantes.

É muito difícil prever [os atingidos], os hidrólogos estão fazendo o possível para nos ajudar, mas não conseguem nos dar certeza. Estamos trabalhando com a cota de 41, 40 cm além, então o pessoal pensa que [o nível da água] pode chegar a 13,3 m. Projetamos no território o que isso acarretaria, sem contar o dique que não existia em 1941. Paula Mascarenhas (PSDB), prefeita Pelotas (RS)

Estamos trabalhando com o pior cenário possível. Neste cenário, se tudo der errado, em torno de 100 mil pessoas poderiam ser atingidas. Temos hoje em torno de 700 pessoas desabrigadas, o que não quer dizer que já tenham água dentro de casa, muitas saíram por precaução. Paula Mascarenhas (PSDB), prefeita Pelotas (RS)

A prefeita explicou a dinâmica geográfica da cidade de Pelotas, que é rodeada por água e possui relevo baixo.

Estamos na cidade de Pelotas, uma cidade que é cercada por águas e que é muito baixa, ao sul da Lagoa dos Patos. Desde o começo dessa catástrofe climática que vive o RS, nós sabíamos que essa água ia baixar em direção ao mar e necessariamente elas iam passar aqui. Paula Mascarenhas (PSDB), prefeita Pelotas (RS)

Tivemos o privilégio de podermos nos preparar uns dias antes acompanhando o que acontecia em outras regiões e municípios. A gente tomou algumas providências e a primeira delas foi estabelecer o princípio da precaução como guia de todas as nossas ações. Acompanhados de hidrólogos, meteorologistas da universidade, fizemos algumas projeções daquelas áreas que poderiam ser atingidas. Paula Mascarenhas (PSDB), prefeita Pelotas (RS)

Estamos vendo a maior enchente de todos os tempos. As primeiras áreas já foram atingidas, de pescadores na beira da Lagoa dos Patos. Desocupamos essas áreas antes da água chegar na casa das pessoas. Paula Mascarenhas (PSDB), prefeita Pelotas (RS)

