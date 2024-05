Inmet alerta grande perigo com chuvas de mais de 100 mm no sul do RS

Do UOL, São Paulo

Apesar das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul terem diminuído, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de grande perigo de tempestade para o sul do estado. Número de mortos no RS subiu para 90 na manhã desta terça-feira (7).

O que aconteceu

O volume total de chuva pode superar os 100 milímetros, além de ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo. Previsão vale para o período que começou na manhã de ontem e vai até 12h de hoje.

O temporal atinge o extremo-sul do estado. Arroio Grande, Chuí, Herval, Jaguarão, Pedras Altas, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar podem ser os municípios mais afetados. Há risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

Inmet faz recomendações à população durante as chuvas: os moradores dessas regiões são orientados a desligar os aparelhos elétricos, colocar documentos em sacos plásticos em caso de enxurrada e procurar abrigo se estiver em perigo.

Amanhã, a frente fria do sul se desloca pelo estado. Há previsão de chuva, mas o impacto não deve ser grande, diz a meteorologista Cátia Valente, da Sala de Situação do Estado. A instabilidade perde força na quinta-feira (9).

No fim da semana, a previsão de chuva é para todo o estado. A maior prevalência de chuva deve acontecer na sexta-feira (10), sábado (11) e domingo (12) depois de tempo firme e ensolarado na maior parte do Rio Grande do Sul.

As regiões mais afetadas pelo temporal serão o Norte, incluindo o litoral, e a região metropolitana de Porto Alegre. "No sábado, as chuvas mais expressivas podem prejudicar os trabalhos de resgate", alerta Cátia.

Chuvas deixaram 90 mortos no RS

A Defesa Civil informou que subiu para 90 o número de mortos. A atualização é da manhã desta terça-feira (7).

Mais de 850 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas no estado. São 132 desaparecidos e 361 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual. Ao menos ficaram 155.741 desalojadas.

Dos 497 municípios gaúchos, 388 sofreram alguma consequência dos temporais. Na região metropolitana de Porto Alegre, a água deixou pessoas ilhadas e fechou hospitais em Canoas. O clima é de "zona de guerra".