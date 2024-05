Davi ostenta com Audi depois de vencer BBB 24; conheça a história do carrão

O vencedor do BBB 24 Davi apareceu com um novo carrão em suas redes sociais e deu o que falar. Entretanto, o novo modelo não é dele - que ganhou dois veículos da Chevrolet durante sua participação no reality, porém ainda não os recebeu.

O que aconteceu

Davi apareceu em seu Instagram à frente de um carro que despertou a curiosidade de seus fãs. O modelo é um Audi TT envelopado na cor preta fosca. Porém, o ex-BBB não utilizou o prêmio de R$ 2,92 milhões para comprá-lo.

O carro é do apresentador Mítico, do podcast PodPah. O modelo inclusive foi aprimorado alguns anos atrás, o que o fez chegar aos 300 cv de potência.

Contexto da foto se dá pelo motivo de que Davi deu entrevista ao programa no qual Mítico atua, ao lado de Igão.

Davi ganhou dois carros no BBB 24: Chevrolet S10 e Chevrolet Trailblazer - que nem lançada ainda foi. Ele ainda não recebeu nenhum dos modelos, que são da versão mais nova e da gama topo de linha.

