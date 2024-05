Apple está trabalhando em chips de IA para data centers, diz WSJ

(Reuters) - A Apple está desenvolvendo seu próprio chip para executar software de inteligência artificial em data centers, informou o Wall Street Journal na segunda-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O projeto, cujo codinome interno é Project ACDC (Apple Chips in Data Center), visa aproveitar a experiência da Apple em design de chips para sua infraestrutura de servidores, segundo a reportagem.

A Apple não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.

A empresa emergiu como uma importante projetista de chips nos últimos anos, graças ao sucesso de seus semicondutores que são usados em iPhone, iPads e laptops Mac.

O chip de servidor da Apple provavelmente se concentrará na execução de modelos de IA, também conhecidos como inferência, em vez de modelos de IA de treinamento, onde a Nvidia é dominante, disse o WSJ.

Em meio à crescente pressão devido à lenta implementação dos serviços de IA, o presidente-executivo Tim Cook sinalizou na semana passada que a Apple planeja revelar uma série de recursos alimentados pela tecnologia nos próximos meses.

"Continuamos nos sentindo muito otimistas em relação à nossa oportunidade em IA generativa e estamos fazendo investimentos significativos", disse Cook à Reuters na semana passada.

O Projeto ACDC está sendo trabalhado há vários anos e não se sabe quando o novo chip será apresentado, se é que será apresentado, segundo reportagem do WSJ.

A Apple tem trabalhado em estreita colaboração com a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co para projetar e iniciar a produção de tais chips e ainda não se sabe se ambas as empresas chegaram a um resultado definitivo, afirmou o jornal.

(Reportagem de Angela Christy em Bengaluru)