Conservadores britânicos sofrem revés nas eleições locais

Os conservadores britânicos sofreram um revés nas eleições locais, que culminaram com a reeleição, neste sábado (4), de Sadiq Khan, do Partido Trabalhista, como prefeito de Londres e colocaram o primeiro-ministro Rishi Sunak contra as cordas, poucos meses antes das eleições nacionais.

Khan foi amplamente reeleito para um terceiro mandato, uma situação sem precedentes na capital britânica, segundo a contagem de votos revelada pela imprensa.

Os primeiros resultados de sexta-feira já apontavam para a maior derrota sofrida em 40 anos nas eleições locais dos conservadores, no poder no Reino Unido há 14 anos.

Além das eleições para eleger vereadores, prefeitos e outros cargos na Inglaterra e no País de Gales, houve eleições legislativas parciais, as quais os trabalhistas venceram, ocupando um novo assento dos conservadores no Palácio de Westminster.

Além de Londres, o Partido Trabalhista venceu até agora oito das onze eleições municipais realizadas em várias grandes cidades como Manchester, Liverpool, Leeds e Sheffield (South Yorkshire), assim como na aglomeração de York e North Yorkshire.

A grande vitória aumenta as esperanças do Partido Trabalhista de ver o seu líder, Keir Starmer, em Downing Street após as eleições gerais que Rishi Sunak pretende convocar antes do final do ano.

"Vamos virar a página do declínio e começar a renovação nacional com o Trabalhismo", declarou Starmer neste sábado em Mansfield, em East Midlands, onde celebrou a eleição da prefeita Clare Ward.

A recontagem continua nas disputadas West Midlands (Birmingham), mas por enquanto os conservadores se contentam com uma única vitória, a reeleição do prefeito de Tees Valley (leste), Ben Houchen, anunciada na sexta-feira.

Rishi Sunak o parabenizou, vendo isso como um sinal de que os conservadores ainda podem mudar a situação.

