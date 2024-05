Badminton: Vitor Tavares carimba vaga para os Jogos de Paris

? Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) May 2, 2024

O atleta paranaense de 25 anos de idade chegará aos Jogos da capital francesa ocupando a terceira posição do ranking mundial da modalidade. Nos Jogos de Tóquio, que marcaram a estreia da modalidade no programa da Paralimpíada, o brasileiro ficou na quarta posição, após perder a disputa da medalha de bronze para o britânico Krysten Coombs.

No decorrer do ciclo para os Jogos de Paris, Vitor Tavares alcançou bons resultados em importantes competições, como medalhas de ouro nas etapas dos Internacionais da Espanha e da Austrália, uma prata na última edição dos Jogos Parapan-Americanos, disputada em Santiago (Chile) em 2023, e dois bronzes: nos Internacionais do Bahrein e da Inglaterra.

O paranaense é o 157º atleta do Brasil garantido no megaevento na capital francesa. O objetivo do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) é de formar uma delegação com cerca de 250 atletas.