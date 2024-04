Ibovespa recua com cautela em véspera de feriado que terá decisão do Fed

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nesta terça-feira, refletindo certa cautela antes da decisão de política monetária dos Estados Unidos na quarta-feira, quando pregão brasileiro estará fechado em razão de feriado no país, enquanto Santander Brasil avançava após resultado acima do esperado no primeiro trimestre.

Às 10h33, o Ibovespa caía 0,46%, a 126.761,47 pontos, caminhando para o fechar o mês com desempenho acumulado negativo - queda de 1,05% até o momento. O volume financeiro no pregão somava 1,98 bilhão de reais.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve divulga na quarta-feira o desfecho de sua reunião de dois dias, e as atenções estarão voltadas aos sinais sobre os próximos passos, uma vez que a previsão é de manutenção da taxa juro na faixa entre 5,25% e 5,50% ao ano.

Em Wall Street, os rendimentos dos títulos de 10 anos do Tesouro norte-americano subiam a 4,6695%, de 4,612% na véspera, o que enfraquecia as ações brasileiras, enquanto o S&P 500, uma das referências do mercado acionário nos Estados Unidos, cedia 0,33%.

Na visão da equipe da Levante Investimentos, Jerome Powell, o chair do Fed, que falará na quarta-feira após a divulgação da decisão, provavelmente terá pouco a dizer, exceto que a política monetária americana depende dos indicadores e que o Fed "não tem pressa" para começar a baixar os juros.

"Qualquer alteração nessa mensagem deverá provocar uma grande volatilidade no mercado, para cima ou para baixo", ponderou em nota a clientes.

DESTAQUES

- SANTANDER BRASIL UNIT valorizava-se 3,63%, a 29,15 reais, em meio à análise do balanço do primeiro trimestre, que mostrou alta de 41,2% no lucro líquido. A margem financeira bruta da instituição como um todo foi de 14,8 bilhões de reais, crescimento anual de 14,5%. Na máxima até o momento, a ação chegou a saltar 5%.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,38%, a 32,08 reais, e BRADESCO PN, que divulga seu balanço na quinta-feira, antes a abertura do mercado, subia 0,14%, a 14,08 reais.

- VALE ON tinha declínio de 1,05%, a 63,23 reais, em dia de queda dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na bolsa de Dalian cedeu 0,5%, para 870,50 iuanes (120,19 dólares) por tonelada.

- PETROBRAS PN recuava 0,57%, a 41,91 reais, tendo no radar dados mostrando que a produção média diária total de óleo e gás no Brasil e no exterior somou 2,776 milhões de barris de óleo equivalente (boed) nos primeiros três meses do ano, alta de 3,7% ano a ano, mas queda de 5,4% na base trimestral. No exterior, o petróleo Brent perdia 0,32%.

- ISA CTEEP ON caía 0,55%, a 25,14 reais, após um lucro líquido de 409,2 milhões de reais no primeiro trimestre, alta de 33,7% na comparação anual, um desempenho que, segundo executivos da elétrica, reflete a estratégia de crescimento com novos ativos e investimentos para elevar a receita.