Por que carros elétricos chineses ficarão ainda mais baratos em 2024

A China diz que espera uma guerra de preços entre montadoras de carros elétricos e híbridos plug-in devido a oferta excessiva de produtos neste ano.

O governo do país asiático, através de sua Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC), espera mais de 110 novos veículos a eletricidade em um total de 150 a serem lançados em 2024.

Concorrência intensa

De acordo com a Reuters, a NDRC acredita que o grande número de modelos elétricos no mercado irá fazer com que seu preço fique mais barato.

Eles também acreditam que a demanda por novos elétricos e híbridos plug-in crescerá 2,1 milhões de unidades este ano. Entretanto, as principais marcas - BYD, Aito e Li Auto - querem aumentar esse número para 2,3 milhões.

A queda nos custos das baterias e a economia de escala - quando empresas aumentam a produção de algo e seu custo médio por consequência diminui - são as principais razões para esta queda.

De acordo com dados da NDRC, carros de BYD e Denza têm liderado a baixada de preços, com reduções de 7,15% a 9,7% em cinco de seus modelos em abril em comparação com o início do ano.

