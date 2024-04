Petrobras retoma contratação de sondas para poços em terra na Bahia e Amazonas

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras lançou um processo de licitação para contratação de quatro sondas de grande porte, que vão perfurar poços de produção de petróleo e gás onshore na Bahia e Amazonas, retomando o desenvolvimento de campos em terra após focar no offshore do pré-sal nos últimos anos, afirmou a companhia em comunicado nesta segunda-feira.

As sondas devem iniciar as operações no segundo semestre de 2025.

Com isso, a Petrobras retoma o desenvolvimento da produção de campos terrestres nos Estados da Bahia e Amazonas, sendo o primeiro com extração majoritária de óleo e o segundo, de gás, destacou a companhia.

"É importante a Petrobras voltar a investir em projetos rentáveis de exploração de petróleo e gás onshore. Assim, conseguimos ampliar nosso portfólio, aumentando a produção em um cenário de menor custo de investimentos que offshore, mas com importante retorno para a Petrobras e o Brasil", disse o diretor de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Carlos Travassos.

A exploração deverá acontecer nos campos de Araçás, Fazenda Azevedo, Massapê, Taquipe, Fazenda Boa Esperança, entre outros, na Bahia; e de Rio do Urucu, Sudoeste do Urucu e Leste Urucu e Arara Azul, no Amazonas.

As sondas a serem contratadas podem perfurar poços de até 4.000 metros de profundidade.

As contratações estão em linha com o Planejamento Estratégico 2024-2028+ da companhia, que prevê investimento de até 1,7 bilhão de dólares em projetos de desenvolvimento da produção e infraestrutura de campos terrestres de óleo e gás ao longo dos próximos anos.

(Por Roberto Samora)