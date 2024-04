Países do G7 chegam a acordo para eliminar uso de carvão

VENARIA REALE, 29 ABR (ANSA) - Os países do G7 chegaram a um acordo para abandonar o uso de carvão na primeira metade dos anos 2030, após a COP28, em Dubai, no fim de 2023, não ter estabelecido prazos para o fim desse combustível fóssil.

"Sim, temos um acordo para abandonar o carvão na primeira metade dos anos 2030", disse o subsecretário do Departamento de Segurança Energética e Emissões Zero do Reino Unido, Andrew Bowie, durante a reunião de ministros do Clima e da Energia do G7 em Venaria Reale, na Itália.

"É um acordo histórico que não conseguimos alcançar na COP28", acrescentou o representante britânico. No entanto, ainda não está claro qual será a data para eliminar o uso de carvão no grupo, que também inclui Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Japão e União Europeia.

Anfitrião da reunião do G7, o ministro italiano do Meio Ambiente, Gilberto Pichetto, reiterou diversas vezes que o país está pronto para abandonar o carvão em até um ano, com exceção da ilha da Sardenha, que poderia eliminar esse combustível fóssil em 2027.

O G7 do Clima termina na terça-feira (30) e também conta com a presença da ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva.

