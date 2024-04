Blinken afirma que 'ameaça' do Irã exige defesa integrada

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou nesta segunda-feira às monarquias árabes do Golfo que a 'ameaça' de Teerã, concretizada, segundo ele, no confronto entre Irã e Israel, exige a criação de uma defesa integrada.

"Este ataque destaca a ameaça aguda e crescente do Irã, mas também o imperativo de trabalharmos juntos em uma defesa integrada", disse Blinken aos ministros do Conselho de Cooperação do Golfo, reunidos em Riad, em uma referência ao recente ataque sem precedentes contra Israel.

