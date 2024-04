Ações da China e de Hong Kong sobem lideradas por setor imobiliário

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong subiram nesta segunda-feira lideradas pelo setor imobiliário, em meio a especulações de que mais medidas de estímulo provavelmente serão divulgadas nesta semana com o objetivo de limpar os estoques, impulsionar as vendas e suspender as restrições à compra de casas.

As incorporadoras imobiliárias chinesas negociadas na China e em Hong Kong saltaram 7,3% e 3,8%, respectivamente, depois que algumas cidades relaxaram as restrições à compra de casas no fim de semana.

Entretanto, os lucros industriais da China caíram em março, segundo dados oficiais divulgados no sábado, levantando dúvidas sobre a força da recuperação da segunda maior economia do mundo.

No fechamento, o índice de Xangai subiu 0,79%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 1,11%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,54%.

No CSI300, os setores financeiro, de bens de consumo básicos, imobiliário e de saúde subiram entre 0,02% e 2,56%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei permaneceu fechado.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,54%, a 17.746 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,79%, a 3.113 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,11%, a 3.623 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,17%, a 2.687 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,86%, a 20.495 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,06%, a 3.282 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,81%, a 7.637 pontos.