Inter de Milão comemora seu 20º 'Scudetto' com vitória sobre o Torino

A Inter de Milão venceu o Torino por 2 a 0 neste domingo (28), antes de iniciar a comemoração do seu 20º 'Scudetto' pelas ruas da capital lombarda, após a conquista do título da Serie A 2023-24 na segunda-feira (22) com o triunfo no clássico contra o grande rival Milan.

Neste domingo os campeões venceram com uma dobradinha em cinco minutos do turco Hakan Calhanoglu (56' e 60', de pênalti).

Os 'nerazzurri' sofreram no primeiro tempo diante de uma equipe do Torino que teve as duas melhores oportunidades através do colombiano Duván Zapata no início da partida (15' e 17').

Mas a expulsão de Adrien Tameza logo após o intervalo mudou o rumo do jogo. O zagueiro camaronês do Torino recebeu o cartão vermelho após dar uma entrada dura em Henrij Mkhitaryan quando o meio-campista armênio avançava na direção do gol.

Graças a esta 28ª vitória em 34 jogos, com apenas uma derrota, a Inter aumentou a vantagem sobre os seus dois principais perseguidores, Milan (2º) e Juventus (3º), que empataram sem gols no sábado.

O Milan está 19 pontos atrás do seu grande rival, enquanto a Juventus amarga uma distância de 24 pontos em relação aos novos campeões.

Até o final da atual temporada, no dia 26 de maio, os jogadores comandados pelo técnico Simone Inzaghi t~em a oportunidade de quebrar vários recordes da Serie A, incluindo o de maior diferença entre o primeiro e o segundo colocado (22 pontos entre Inter e Roma na temporada 2006-07).

"Estamos convencidos de que este grupo de jogadores ainda pode jogar em alto nível por muito tempo", alertou Massimiliano Farris, assistente de Inzaghi.

- Volta de Ndicka -

A partida foi apitada pela primeira vez na Serie A por um trio feminino, formado por Maria Sole Ferrieri Caputi e as assistentes Tiziana Trasciatti e Francesca Di Monte.

Os novos campeões italianos embarcaram em um ônibus e desfilaram pelas ruas de Milão acompanhados durante todo o trajeto por dezenas de milhares de 'tifosi'.

A delegação pretende chegar ao 'Duomo', a catedral da capital lombarda, ao entardecer para continuar as comemorações pela conquista do 'Scudetto' que comemoraram o vigésmio 'Scudetto'.

Em outro jogo deste domingo, o Bologna (4º) perdeu a chance de empatar em pontos com a Juventus ao não passar do empate em 1 a 1 em casa diante da Udinese (18º), que contou com a estreia de seu novo técnico: o ex-jogador campeão mundial de 2006, Fabio Cannavaro.

Com o ponto, o Bologna continua a dois da Juventus (65 contra 63), mas é ameaçado pela Roma, 5ª com 59 pontos após empatar em 2 a 2 na visita ao Napoli, e Atalanta 6ª com 57 pontos após vencer por 2 a 0 na visita ao Empoli.

No jogo em Nápoles, a boa notícia foi o retorno do zagueiro costa-marfinense da Roma, Evan Ndicka, que recebeu a aprovação dos médicos após ter dado um grande susto no dia 14 de abril, quando desmaiou no meio do jogo em Udine e teve de ser hospitalizado, embora os médicos descartassem que ele tivesse sofrido um problema cardíaco.

--- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Frosinone - Salernitana 3 - 0

- Sábado:

Lecce - Monza 1 - 1

Juventus - Milan 0 - 0

Lazio - Hellas Verona 1 - 0

- Domingo:

Inter - Torino 2 - 0

Bologna - Udinese 1 - 1

Napoli - Roma 2 - 2

Atalanta - Empoli 2 - 0

Fiorentina - Sassuolo

- Segunda-feira:

(15h45) Genoa - Cagliari

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 89 34 28 5 1 81 18 63

2. Milan 70 34 21 7 6 64 39 25

3. Juventus 65 34 18 11 5 47 26 21

4. Bologna 63 34 17 12 5 49 27 22

5. Roma 59 34 17 8 9 61 41 20

6. Atalanta 57 33 17 6 10 61 37 24

7. Lazio 55 34 17 4 13 43 35 8

8. Napoli 50 34 13 11 10 52 43 9

9. Fiorentina 47 32 13 8 11 45 36 9

10. Torino 46 34 11 13 10 31 31 0

11. Monza 44 34 11 11 12 36 44 -8

12. Genoa 39 33 9 12 12 35 40 -5

13. Lecce 36 34 8 12 14 31 49 -18

14. Cagliari 32 33 7 11 15 36 56 -20

15. Hellas Verona 31 34 7 10 17 31 45 -14

16. Frosinone 31 34 7 10 17 43 63 -20

17. Empoli 31 34 8 7 19 26 50 -24

18. Udinese 29 34 4 17 13 32 51 -19

19. Sassuolo 26 33 6 8 19 39 65 -26

20. Salernitana 15 34 2 9 23 26 73 -47

