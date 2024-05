Barcelona vence Real Sociedad e sobe para 2º no Espanhol

Depois de três derrotas nos últimos quatro jogos, o Barcelona se recuperou ao bater a Real Sociedad por 2 a 0 nesta segunda-feira (13), pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, resultado que coloca a equipe na segunda posição na tabela.

O jovem atacante Lamine Yamal abriu o placar pouco antes do intervalo (40'), em uma boa jogada coletiva com Robert Lewandowski e Ilkay Gündogan. Nos acréscimos do segundo tempo, o brasileiro Raphinha ampliou em cobrança de pênalti (90'+3).

O Barça, derrotado pelo Girona no clássico da semana passada (4 a 2), se beneficiou do tropeço do rival catalão na última sexta-feira diante do Alavés (2 a 2) para recuperar a vice-liderança do campeonato, que garante vaga na próxima Supercopa.

Por sua vez, a Real Sociedad caiu para a sétima posição, ultrapassada pelo Betis (6º), e saiu da zona de classificação para as copas europeias faltando três rodadas para o fim do campeonato.

O Barcelona voltará a campo na próxima quinta-feira, contra o Almería, antes de receber o Rayo Vallecano no domingo e encerrar a temporada visitando o Sevilla no dia 25 de maio.

-- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Alavés - Girona 2 - 2

- Sábado:

Mallorca - Las Palmas 1 - 0

Villarreal - Sevilla 3 - 2

Granada - Real Madrid 0 - 4

Athletic Bilbao - Osasuna 2 - 2

- Domingo:

Cádiz - Getafe 1 - 0

Atlético de Madrid - Celta Vigo 1 - 0

Valencia - Rayo Vallecano 0 - 0

Betis - Almería 3 - 2

- Segunda-feira:

Barcelona - Real Sociedad 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 90 35 28 6 1 78 22 56

2. Barcelona 76 35 23 7 5 72 43 29

3. Girona 75 35 23 6 6 75 44 31

4. Atlético de Madrid 70 35 22 4 9 64 39 25

5. Athletic Bilbao 62 35 17 11 7 57 35 22

6. Betis 55 35 14 13 8 46 41 5

7. Real Sociedad 54 35 14 12 9 48 37 11

8. Valencia 48 35 13 9 13 37 39 -2

9. Villarreal 48 35 13 9 13 59 60 -1

10. Getafe 43 35 10 13 12 41 48 -7

11. Alavés 42 35 11 9 15 34 40 -6

12. Sevilla 41 35 10 11 14 47 49 -2

13. Osasuna 40 35 11 7 17 39 53 -14

14. Las Palmas 37 35 10 7 18 30 44 -14

15. Mallorca 35 35 7 14 14 28 40 -12

16. Rayo Vallecano 35 35 7 14 14 27 43 -16

17. Celta Vigo 34 35 8 10 17 40 53 -13

18. Cádiz 29 35 5 14 16 24 49 -25

19. Granada 21 35 4 9 22 36 68 -32

20. Almería 17 35 2 11 22 35 70 -35

© Agence France-Presse