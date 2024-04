Quem é a jovem que vive há um ano em estado vegetativo após cirurgia

Larissa Moraes de Carvalho, 31, vive há um ano em estado vegetativo após ter feito uma cirurgia ortognática na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora (MG). Sem respostas sobre o que pode ter levado a jovem a esse estado, a família continua buscando tratamentos para ela.

Quem é Larissa

Larissa Moraes de Carvalho é formada em Farmácia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. A jovem se especializou na indústria de Alimentos e Bebidas e trabalhou com a produção da cervejaria Heineken.

Intercâmbio de um ano durante graduação. A jovem morou, entre 2014 e 2015, na cidade de Bristol, na Inglaterra, onde estudou ciência forense pela University of the West of England. Além do intercâmbio, ela se formou em gerenciamento de negócios, pela San Ignacio University, dos EUA.

Jovem começou segunda graduação em 2022. Larissa se mudou para o Rio de Janeiro para cursar medicina na UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).

Ainda em 2022, ela participou do Intermed, evento que reúne várias faculdades de medicina para competições esportivas, com a faculdade. Larissa fazia parte do time feminino de vôlei da instituição. "Vestir a camisa da minha faculdade dos sonhos e ainda levar o ouro do meu esporte do coração pra casa foi uma das melhores experiências que já vivi", escreveu em publicação na época.

No Instagram, Larissa costumava compartilhar viagens e momentos com a família e amigos. Entre os destinos já visitados pela jovem estão EUA, Itália, Inglaterra, Grécia, Polônia, Espanha, Marrocos, entre outros países. De acordo com suas publicações na rede social, além de Juiz de Fora (MG) e Rio de Janeiro (RJ), Larissa também morou nas cidades de Ponta Grossa (PR) e Alagoinhas (BA).

Relembre o caso

Larissa foi submetida a uma cirurgia ortognática, para fazer correções na mandíbula e deixar de ter mordida cruzada. Procedimento aconteceu na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora (MG). No entanto, após a intervenção, ela entrou em coma — e permanece em estado vegetativo há mais de um ano.

Ao chegar ao quarto do hospital, logo após a cirurgia, a jovem estava em parada cardiorrespiratória, segundo a família. A cirurgia ocorreu no dia 16 de março de 2023. Após deixar a sala de recuperação pós-anestésica (RPA), Larissa foi levada ao quarto, no 9º andar da Santa Casa.

A suspeita da família é que Larissa tenha tido alguma reação após a intervenção. "A descrição cirúrgica registrada em prontuário não detalha os passos adotados em cada etapa do procedimento. O termo de consentimento livre assinado pela minha filha não detalhava os riscos associados à anestesia geral e nem mencionava diretamente a possibilidade de parada cardiorrespiratória, com sequelas associadas", contou o pai de Larissa, empreendedor autônomo.

Segundo a família, Larissa ficou em torno de 17 minutos em parada cardiorrespiratória até receber atendimento médico. Isso a teria levado a um quadro grave de lesão cerebral.

Desde o dia da cirurgia, os pais da jovem buscam saber o que aconteceu durante a intervenção. Diante da dificuldade de conseguir acesso às respostas, a família fez uma denúncia ao Ministério Público de Minas Gerais. Em setembro de 2023, o promotor Jorge Tobias de Souza determinou a abertura de investigação pela Polícia Civil e o encaminhamento do caso ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais.

Procurada, a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora informou que, uma vez já instaurada ação na Justiça, em respeito ao devido processo legal, "o hospital não fará quaisquer comentários sobre o assunto fora dos autos judiciais". Enquanto o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais disse que todas as denúncias recebidas são apuradas, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que "instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato".