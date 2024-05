RS: Menina se alegra com doações e faz vídeo mostrando roupas que ganhou

Uma moradora de São Leopoldo (RS) gravou um vídeo da filha mostrando as roupas que recebeu por meio de doações. O vídeo foi publicado no TikTok na terça-feira (7).

O que aconteceu

Aurora amou as novas roupas. Com um sorriso no rosto, a menina começa o vídeo anunciando que irá mostrar os looks que ganhou após a enchente. Após vestir uma camiseta com o desenho de personagens, uma calça de sereia e um sapato novo, a criança dá pulos de alegria sobre a cama.

A garota também ganhou um vestido, uma blusa de frio, uma calça azul e um par de sapatilhas. Aurora ficou contente porque a calça era da cor do seu time do coração, o Grêmio. Ela também comemorou que as sapatilhas podem ser usadas em festinhas, em passeios ou para ir à escola. "É gratificante demais vê-la feliz em meio ao caos", escreveu Ana Trindade, mãe de Aurora, nos comentários do vídeo.

Internautas se emocionaram e continuaram oferecendo ajuda. Ana contou que não teve de pegar "nem um lacinho" para Aurora antes de abandonar sua casa, pois precisaram sair apenas com a roupa do corpo. Nos comentários da publicação, uma mulher se ofereceu para enviar itens de cabelo para a garotinha.

A família está em um abrigo. As duas moravam em um condomínio no bairro Rio dos Sinos, em São Leopoldo (RS), que foi totalmente tomado pela enchente. Ana postou que tinha conseguido sair do local no último sábado (4), levando apenas a menina e dois cães.

Número de mortos chega a 100; há 128 desaparecidos

O número de mortos após chuvas no Rio Grande do Sul chegou a 100. A informação foi divulgada em boletim na manhã desta quarta-feira (8).

Há 128 desaparecidos e 372 feridos. Mais de um 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pelas chuvas. Mais de 163 mil pessoas estão desalojadas e outras 66.761 foram acolhidas em abrigos.

Ao todo, 417 dos 497 municípios gaúchos — ou seja, 83,9% deles — foram afetados pelas fortes chuvas.