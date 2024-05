Embraer revela imagens do 1º exemplar de carro voador que será feito em SP

A empresa de mobilidade aérea da Embraer, a Eve Air Mobility, publicou nesta semana vídeo teaser de seu primeiro protótipo de eVTOL (sigla para 'veículo elétrico de pouso e decolagem verticais', em inglês) que será fabricado pela empresa no Brasil.

Como é o carro voador da Embraer

Imagem: Divulgação

O vídeo não exibe muitos detalhes da aeronave. Ainda não é possível ver o veículo em ação, já que se trata apenas do primeiro protótipo.

O eVTOL, já em escala real do modelo que a Eve pretende fazer para entrar em serviço em 2026, deverá ser produzido em uma fábrica em Taubaté (SP). A empresa possui encomendas para quase 3 mil veículos.

A aeronave possui oito hélices dedicadas para voo vertical e asas fixas para voo em cruzeiro. A posição das asas e das hélices não é alterada durante os voos.

Imagem: Divulgação

O conceito também é alimentado por motores elétricos duplos. O sistema foi desenvolvido para oferecer impulso eficiente e baixo ruído.

"Estamos fazendo grandes progressos na montagem do nosso primeiro protótipo eVTOL e estamos dentro do cronograma para concluir a produção e começar a voar" , disse Johann Bordais, CEO da Eve Air Mobility

Imagem: Divulgação

Confira o vídeo teaser:

