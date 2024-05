Os 'Citizens' que deram a Guardiola um novo título da Premier League

O Manchester City, campeão da Premier League pelo quarto ano seguido, é uma constelação de estrelas a serviço de um grupo perfeitamente montado pelo técnico Pep Guardiola: atacantes letais (Foden, De Bruyne e Haaland), reservas confiáveis como o goleiro Stefan Ortega e um recém chegado Josko Gvardiol que se integrou muito bem.

- Phil Foden, brilho no ataque -

O canhoto de Stockport [periferia de Manchester] iluminou o jogo do City com seus dribles, seus chutes certeiros e suas estatísticas (19 gols, incluindo uma dobradinha na conquista do título neste domingo contra o West Ham e oito assistências).

O camisa 47, que ele tatuou no pescoço, foi um interino perfeito na ausência do maestro Kevin De Bruyne, que se a passou a primeira metade da temporada se recuperando de uma lesão.

Aos 23 anos, Foden não é mais aquele coringa que Guardiola usava para momentos de emergência, como no ano passado. Isso ficou claro quando De Bruyne se recuperou e Foden manteve seu protagonismo no time titular.

Nesta temporada ele se sentou na mesa dos mais experientes e foi eleito o melhor jogador da temporada 2023-2024 da Premier League.

. Ortega, um plano B que funcionou

A segunda melhor defesa da Inglaterra, atrás do Arsenal, contou ao longo da temporada com Ederson, seu goleiro titular brasileiro. Mas seu substituto, Stefan Ortega, respondeu bem quando teve a responsabilidade de assumir a vaga.

O alemão de 31 anos teve que entrar no modo emergência contra Liverpool, Nottingham Forest e principalmente Tottenham, na terça-feira. Esse último duelo foi crucial para a conquista do título e Ortega brilhou com várias defesas, principalmente uma em que ficou cara a cara com o atacante sul-coreano Son Heung-min aos 86 minutos.

"Ortega, esta noite, permitiu a eles conquistar o título da Premier League (...) Se não tivesse feito aquelas defesas quando estava 1 a 0, o Arsenal teria vencido o campeonato", analisou Jamie Carragher, ex-jogador do Liverpool e agora comentarista da Sky Sports.

"É realmente, muito, muito bom", elogiou Guardiola quando chegou em meados de 2022 vindo do time alemão Arminia Bielefeld, que havia sido rebaixado para a segunda divisão. "Nosso treinador de goleiros tomou uma decisão incrível ao trazê-lo para cá", comemorou.

. De Bruyne-Haaland, dupla infernal

Kevin De Bruyne, lesionado desde a primeira rodada, só reapareceu na Premier League em janeiro, mas recuperou o tempo perdido. O meia ofensivo marcou quatro gols e deu dez assistências nos 17 jogos que disputou.

O belga de 32 anos se tornou o segundo melhor assistente da história do Campeonato Inglês. Ele conseguiu essa marca na terça-feira, contra o Tottenham, com um passe para Erling Haaland abrir o placar.

Seu parceiro norueguês, de 23 anos, sabe aproveitar melhor do que ninguém o trabalho de 'KDB'. Haaland marcou 27 gols em 31 jogos disputados nesta Premier League e, pela segunda temporada consecutiva, foi o artilheiro do torneio.

Além disso ele tem um mérito especial, já que perdeu dois meses devido a uma lesão. Em algumas fases foi criticado pela falta de eficácia, mas terminou a temporada firme forte: foram nove gols em sete jogos.

. Gvardiol, cada vez melhor

O Manchester City, que era campeão europeu, investiu quase cem milhões de dólares (cerca de R$ 554 milhões pela cotação atual) segundo a imprensa para contratar Josko Gvardiol, então com 21 anos e jogador do RB Leipzig, em meados do ano passado. No início teve dificuldades de adaptação e até Guardiola admitiu.

"Ele veio para um time que havia acabado de conquistar a tríplice coroa e no início foi um pouco tímido, como se não quisesse estragar a estrutura que existia. A adaptação dele é uma questão de tempo", previu o técnico catalão.

Foi melhorando na temporada, conseguiu se adaptar e acabou convencendo no papel de homem de ligação no meio de campo e até na finalização, com quatro gols marcados desde meados de abril.

. Rodri, o talismã

O meia defensivo de 27 anos é uma peça fundamental da engrenagem 'citizen', onde no ataque apresenta bons números (8 gols, 9 assistências) e para muitos é um talismã.

Com Rodri, o homem que marcou o histórico gol do título da Liga dos Campeões na final contra a Inter de Milão há um ano, o Manchester City não perde um jogo da Premier League desde o dia 5 de fevereiro de 2023, contra o Tottenham.

O City perdeu apenas três vezes nesta temporada no campeonato (contra Wolverhampton, Arsenal e Aston Villa) e nos três casos Rodri não jogou por estar cumprindo suspensão.

jta/hpa/dr/dam/aam

© Agence France-Presse