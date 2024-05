Helicóptero com presidente do Irã a bordo sofre acidente

(Reuters) - Veja reações de governos e autoridades estrangeiras à notícia de que um helicóptero transportando o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e seu ministro das Relações Exteriores se acidentou enquanto sobrevoava uma região montanhosa neste domingo.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DA RÚSSIA

"A Rússia está pronta para oferecer toda a ajuda necessária na busca pelo helicóptero desaparecido e na investigação das causas do incidente", disse a porta-voz do ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em um comentário veiculado pela agência de notícias russa RIA.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DA ARÁBIA SAUDITA

"O Reino da Arábia Saudita reafirma que está ao lado da República Islâmica do Irã durante essas circunstâncias difíceis e está preparado para fornecer qualquer assistência que os serviços iranianos necessitem", disse o ministério em comunicado.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DA TURQUIA

"Esperamos que as autoridades iranianas, incluindo o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amirabdollahian, estejam seguros e saudáveis", afirmou o ministério em comunicado.

COMISSÃO EUROPEIA

O comissário europeu para gestão de crises, Janez Lenarcic, disse que a comissão ativou seu serviço de mapeamento via satélite para ajudar nos esforços de busca, seguindo um pedido de assistência do Irã. O serviço de gestão de emergências Copernicus fornece produtos de mapeamento baseados em imagens de satélite.

DEPARTAMENTO DE ESTADO DOS ESTADOS UNIDOS

"Estamos acompanhando de perto os relatos de um possível pouso forçado de um helicóptero no Irã transportando o presidente iraniano e o ministro das Relações Exteriores", disse um porta-voz do Departamento de Estado em um comunicado.

PRESIDENTE DOS EUA, JOE BIDEN

A porta-voz do presidente norte-americano Biden, Karine Jean-Pierre, disse a repórteres a bordo do Air Force One que o presidente foi informado da situação. Ela não deu mais detalhes.

PRESIDENTE DO AZERBAIJÃO, ILHAM ALIYEV

"Hoje, depois de nos despedirmos amigavelmente do presidente (em visita) da República Islâmica do Irã, Ebrahim Raisi, ficamos profundamente preocupados com a notícia sobre um helicóptero que transportava a delegação de alto escalão fazendo um pouso de emergência no Irã."

"Nossas orações a Allah estão com o presidente Ebrahim Raisi e a delegação acompanhante. Como país vizinho, amigo e irmão, a República do Azerbaijão está pronta para oferecer qualquer assistência necessária."

GOVERNO IRAQUIANO

O governo iraquiano disse em comunicado que instruiu o seu Ministério do Interior, o Crescente Vermelho e outros órgãos relevantes a oferecer ajuda ao vizinho Irã na missão de busca.