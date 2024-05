BNDES e Caixa financiarão ônibus elétricos urbanos e a combustão com R$10,5 bi

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai financiar 4,5 bilhões de reais para projetos de renovação da frota de ônibus em municípios brasileiros, informou a instituição de fomento nesta quarta-feira. Outros 6 bilhões de reais serão disponibilizados pela Caixa.

Os recursos sairão do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e do Fundo Clima e serão destinados à aquisição de 1.034 ônibus elétricos e 1.149 ônibus Euro 6, tecnologia de motores a combustão menos poluente introduzida no país no ano passado.

A renovação da frota é uma das modalidades do Novo PAC Seleções cujos projetos foram apresentados nessa quarta-feira, envolvendo áreas que incluem saneamento, habitação popular, contenção de encostas e prevenção a desastres naturais.

Ao todo, de acordo com o banco, foram contemplados 532 municípios espalhados pelo país.

Somente para a renovação de frota de mobilidade serão destinados 10,5 bilhões de reais para a aquisição de 2.529 ônibus elétricos, 2.782 ônibus Euro 6 e 39 trens para atender 98 municípios.

A Caixa Econômica Federal financiará com 6 bilhões de reais os 39 trens, 1.495 ônibus elétricos e 1.633 ônibus Euro 6.

(Por Rodrigo Viga Gaier)