Bioceres anuncia aprovação de novas soluções bioinseticidas no Brasil

São Paulo, 8 - A Bioceres anunciou, na terça-feira, 7, que o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil aprovou a comercialização de três novas soluções bioinseticidas derivadas de células inativadas da plataforma da Burkholderia, de propriedade exclusiva da empresa. Em nota, a companhia afirmou que a autorização para comércio de produtos derivados da bactéria Burkholderia no País "abre as portas para futuros lançamentos de produtos relacionados". No mercado brasileiro, as soluções de biocontrole da Bioceres são comercializadas sob a marca Rizobacter, assim como outras marcas usadas por licenciados.O CEO da companhia Federico Trucco destacou que a aprovação é um marco nos planos de crescimento de curto prazo no Brasil. "Isso nos permitirá avançar com aplicações no sulco e foliar, em uma primeira etapa, e com soluções de tratamento de sementes, em uma segunda etapa", disse. Ainda em nota, a Bioceres reforçou que os produtos à base de bactérias não vivas podem ser formulados com potência aumentada e a custos mais baixos, ficando próximo dos custos de alternativas químicas menos favoráveis atualmente.