Mercado em que laje desabou no PR foi inaugurado sem alvará, diz polícia

Um supermercado onde uma laje desabou em Pontal do Paraná (PR), em março, foi inaugurada sem o alvará de funcionamento, segundo conclusão de investigação da Polícia Civil. Três pessoas morreram na queda da estrutura.

O que aconteceu

Inquérito foi encerrado com o indiciamento de três pessoas. Os indiciados pela polícia foram o proprietário da construtora, o dono do supermercado e o responsável pela obra. Eles vão responder por três homicídios culposos e 12 lesões corporais culposas — quando não há intenção de cometer crime.

A análise da perícia científica apontou que houve "falhas construtivas" no estabelecimento. Na avaliação da polícia, essas falhas contribuíram para que o acidente ocorresse. Entre os apontamentos feitos pelos peritos estão a falta de espessura de segurança mínima da laje e reforços adicionais na construção.

Verificamos também gambiarras. A que mais chamou atenção foi uma viga que deveria encostar no ponto de apoio de um pilar. Existia ali uma tábua para preencher o espaço vazio que ficou. Entendemos que o erro foi cometido pela construtora com relação à execução. Não foram detectadas falhas nas peças estruturas, mas sim na montagem da estrutura.

Luis Noboru Marukawa, perito da Polícia Científica

Construtora do supermercado cometeu imperícia na execução da obra, afirma a polícia. "Já está devidamente documentado que o supermercado entrou em funcionamento sem a documentação necessária para tanto. O dono da construtora foi imperito na construção", disse o delegado Jader Roberto, titular das investigações.

O UOL tenta contato com o supermercado. O espaço está aberto para manifestação.

Três pessoas morreram e 12 ficaram feridas

Laje que sustentava uma caixa d'água desabou durante inauguração. O acidente deixou três mulheres mortas e outras 12 pessoas feridas.

Vídeo mostrou corredores do supermercado alagados após o acidente. Nas imagens, prateleiras aparecem quase vazias e muitos produtos caídos no chão.

Prefeito participou da inauguração, mas já tinha ido embora no momento da queda. "É com profundo pesar que lamentamos e nos solidarizamos com familiares e amigos das vítimas, envolvidas no desabamento do mercado Super Rede, em Canoas. Que nesse momento de dor, Deus conforte o coração de todos e dê forças às equipes que continuam o trabalho de busca incansavelmente", disse Rudão Gimenes, na ocasião.