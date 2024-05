Governo avaliará impacto das chuvas no RS sobre balança comercial, diz MDIC

BRASÍLIA (Reuters) - Os dados da balança comercial de abril ainda não foram impactados pelas chuvas que levaram destruição ao Rio Grande do Sul nos últimos dias, e o governo avaliará seus efeitos com a captação de dados a partir de maio, disse o diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão.

Ele ressaltou nesta quarta-feira que o Estado tem papel relevante no comércio exterior do país, sendo o sexto maior exportador entre os entes, com embarques que corresponderam a 6,6% de todo o valor exportado pelo Brasil em 2023.

O produto mais exportado pelo Rio Grande do Sul, segundo a pasta, é a soja, que responde por 18% das vendas ao exterior do Estado. Nesse caso, Brandão disse que o impacto das chuvas ainda precisará ser avaliado porque a maior parte da safra de soja já foi colhida.

Ele destacou que ainda é preciso medir o efeito da destruição da infraestrutura logística sobre o escoamento de produtos do Estado.

(Por Bernardo Caram)