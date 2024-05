Magistrados do Conselho Eleitoral Nacional da Colômbia pedem investigação de campanha de Petro

Por Luis Jaime Acosta e Carlos Vargas

(Reuters) - Dois dos nove magistrados do Conselho Eleitoral Nacional da Colômbia solicitaram a abertura de uma investigação sobre a campanha eleitoral de 2022 do presidente colombiano Gustavo Petro por supostas violações de gastos, disseram duas fontes nesta quarta-feira.

Os magistrados Benjamín Ortíz e Álvaro Hernán Prada também solicitaram uma investigação sobre o executivo-chefe da Ecopetrol, Ricardo Roa, que serviu como diretor da campanha de Petro.

As alegações são as mais recente a atingir o governo de Petro, após ex-autoridades da agência de resposta a desastres do país se oferecerem a cooperar nesta semana com promotores em um caso de suposta corrupção na aquisição de caminhões-pipa.

A Ecopetrol, empresa de energia majoritariamente estatal do país, disse não ter o que comentar sobre as notícias da investigação, que originalmente publicadas pelo jornal local El Tiempo.

O gabinete da presidência da Colômbia não comentou, mas o ministro das Justiça, Nestor Osuna, afirmou que o governo acatará a decisão final do CNE de progredir com a investigação ou arquivá-la.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta e Carlos Vargas)