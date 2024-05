Haddad se reúne com Lula para definir detalhes sobre dívida do RS e projetos de socorro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne agora com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto para definir os projetos de socorro para o Rio Grande do Sul, como a proposta que trata da suspensão da dívida do Estado com a União e os detalhes sobre o prazo da moratória. O encontro entrou na agenda oficial do ministro.

Como mostrou a Coluna do Estadão, entrou em discussão no governo a possibilidade de anunciar uma moratória de até três anos. A equipe econômica, porém, trabalha com a ideia de limitar o prazo da suspensão até dezembro deste ano.

Ao ser questionado sobre o tema mais cedo, Haddad reforçou que a decisão será tomada com o presidente, por exemplo, se o projeto já tratará de um prazo ou se ficará a cargo do Executivo uma prorrogação.

"Fica em aberto (o prazo), a princípio, a não ser que... Não sei como terminou ontem a discussão na Casa Civil, mas hoje é para fechar esses detalhes com o presidente (...) Vamos fechar agora com o presidente. Vamos ultimar esse tipo de detalhe, se já põe o prazo, se deixa a critério do Executivo prorrogar", respondeu o ministro.